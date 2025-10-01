Küresel Sumud filosu son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor. 31 Ağustos'ta İspanya’dan kalkan 22 tekne ile başlayan Sumud Filosu, 50 kadar ülkenin desteğiyle Gazze'ye her gün biraz daha yaklaşıyor. Gemilerde sanatçılar, politikacılar, gazeteciler, doktorlar ve aktivistler yer alıyor. İsrail'in Gazze'ye yönelik korkunç ambargosunu bozmak ve Gazze'deki insanlara yardım koridorunun açılması için Akdeniz'den harekete geçen Filo'da çok sayıda ülkeden tekneler ve aktivistler yer alıyor. İsrail'in ablukasını kırmak için Gazze'ye doğru hareket eden Küresel Sumud Filosu'nun 'yüksek riskli bölgeye girdiği' ve hedefe 120 deniz mili kaldığı aktarıldı. Gelişmelerin ardından "Sumud Filosu nerede, Gazze'ye yaklaştı mı?" sorusu da merak ediliyor. İşte 1 Ekim 2025 Küresel Sumud Filosu'nda yaşanan son gelişmeler...

1 /12 Onlarca gemiden oluşan Küresel Sumud Filosu günlerdir Gazze'ye doğru yol alıyor. Filoda özellikle tıbbi yardım malzemeleri olmak üzere çok sayıda insani yardım bulunuyor. Bu, bugüne kadar Gazze'ye doğru toplu şekilde çıkan en büyük filo olma özelliğini taşıyor. Peki, Sumud Filosu nerede, son durumu ne? İşte yaşanan gelişmeler...

2 /12 Küresel Sumud Filosu'nda Son Durum: Filo Nerede?

Türkiye, İspanya, Yunanistan, Tunus, Fransa, İtalya, Kanada, Mısır gibi ülkeler başta olmak üzere birçok ülkeden gönüllü ve sivil toplum örgütü filoda yer alıyor.

İsrail'in ablukasını kırmak için 31 Ağustos'ta Gazze'ye doğru yola çıkan Global Sumud Filosu, Gazze'ye adım adım yaklaşıyor. Filonun ulaşmasına son 2 saat kala yapılan açıklamada yüksek riskli bölgeye girdiği bildirildi. Filodan yapılan bir diğer açıklamada alarmda oldukları ve İsrail tarafından İHA hareketliliğinin arttığını belirtti.

Siyonist İsrail’in devlet televizyonu KAN, yaklaşık 50 teknenin “müdahale alanına” doğru ilerlediğini duyurdu. Haberde, İsrail donanmasının Sumud Filosu’na müdahale ederek teknelere el koymaya hazırlandığı ifade edildi.



3 /12 İSRAİL GEMİ VE BOTLA FİLOYU TACİZ ETTİ Katil İsrail'in ablukasını kırmak için Gazze'ye doğru hareket eden Küresel Sumud Filosu'nda bulunan aktivist Hüsamettin Eyüpoğlu A Haber’e bağlanarak son durumu aktardı.



4 /12 "Yayınlar normalden daha fazla engelleniyor" Filo sözcülerinden Wael Naouar, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, filonun yolculuğuna ilişkin son durumu bildirdi. Yüksek riskli bölgeye 6 mil önce girdiklerini kaydeden Nouar, Gazze'ye 144 deniz mili kaldığını belirterek, "Gemilerimizin üzerindeki drone sayısı iki katına çıktı ve internet ve radyo yayınları normalden daha fazla engelleniyor. İster bu gece ister yarın olsun, hepimiz müdahale anına hazırız" ifadesini kullandı.



5 /12 Can yelekleriyle hazır bekleyiş Filodaki Adagio gemisinde bulunan Türk aktivist Muhammed Salih, sosyal medya hesabından paylaştığı videoda, filoya 80 kilometre (50 mil) uzaklıkta bir İsrail Donanması gemisinin saptandığını bildirdi. Salih, "Bu akşam veya yarın gece bir İsrail müdahalesi veya saldırısı bekliyorduk. Büyük olasılıkla bu gece gerçekleşecek. Yüksek alarmdayız. Herkes can yeleklerini giydi ve güvertede hazır bekliyor." açıklamasında bulundu.



6 /12 Sumud Filosu Gazze'ye ne zaman varacak?

İsrail'in ablukasını kırmak için Gazze'ye doğru hareket eden Küresel Sumud Filosu'nun "120 deniz mili sınırına yaklaştığı" bildirildi.

7 /12 Londra’da Sumud Filosu’na Destek Gösterisi Düzenlendi

İngiltere’nin başkenti Londra’da, Downing Street önünde toplanan göstericiler, Gazze’ye insani yardım götüren Sumud Filosu’na uluslararası sularda yapılan saldırıyı protesto etti. Eylemciler, ablukanın kaldırılması ve İngiltere hükümetinin sorumluluk alması çağrısında bulundu.

8 /12 Atina'da Küresel Sumud Filosu'na yapılan saldırıya ilişkin basın toplantısı düzenlendi

Yunanistan'ın başkenti Atina'da "March to Gaza Greece" inisiyatifi yetkilileri, Gazze'ye insani yardım ulaştırmak için yola çıkan Küresel Sumud Filosu'na dün Yunanistan'ın arama-kurtarma (SAR) sahasında insansız hava araçlarıyla saldırı yapılması nedeniyle basın toplantısı düzenledi.

9 /12 İspanyol gemisi, Sumud Filosu'na refakat için değil insani müdahale için yola çıktı

İspanyol Donanması’na ait Furor adlı deniz harekât gemisi, Akdeniz’de Küresel Sumud Filosu’nun bulunduğu bölgeye doğru yola çıkmadan önce Cartagena kentindeki Curra İskelesi’nde hazırlıklarını tamamladı. İspanya hükümeti, geminin filoya refakat etmeyeceğini, yalnızca insani yardım veya kurtarma durumlarında devreye gireceğini açıkladı. Furor, adlı deniz harekât gemisi, Gazze Şeridi’ne gitmek üzere Cartagena Limanı’ndan ayrıldı.

10 /12 Sumud Filosu ne taşıyor?

Sumud Filosu 300 tonun üzerinde gıda, su, ilaç ve hijyen malzemesi taşıyor. Ancak filonun öncelikli amacı, sınır kapılarında bekletilen 22 bin tır dolusu yardımın Gazze'ye ulaştırılmasını sağlamak.

11 /12 Küresel Sumud Filosu'nda hangi ülkeler var?

Küresel Sumud Filosu'nda,"Özgürlük Filosu Koalisyonu", "Küresel Gazze Hareketi", "Mağrib Sumud Konvoyu" ve Malezya merkezli "Sumud Nusantara" organizasyonu yer alıyor. Filoda, 50’ye yakın ülkeden yüzlerce aktivist teknelerle Gazze'ye hareket ediyor. Türkiye, İspanya, Yunanistan, Tunus, Fransa, İtalya, Kanada, Mısır gibi ülkeler filoda bulunuyor.