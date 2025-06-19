Merkez Bankası haziran ayı faiz kararı bugün mü, saat kaçta açıklanacak? Merkez Bankası haziran ayı faiz kararı hangi yönde, beklenti ne?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısı, yatırımcılar ve ekonomi çevreleri tarafından dikkatle takip ediliyor. Haziran ayı faiz kararı, döviz kurları, altın fiyatları, borsa ve mevduat getirileri üzerinde doğrudan etkili olacağından, açıklanacak karar merakla bekleniyor. Ekonomistlerin beklenti anketlerine göre faiz politikasında nasıl bir adım atılacağı konusunda çeşitli senaryolar gündemde. Peki, Merkez Bankası haziran faiz kararı ne zaman açıklanacak?

1 /5 Merkez Bankası’nın haziran ayına ilişkin faiz kararı öncesi geri sayım başladı. Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısı sonrası açıklanacak karar, piyasalar açısından belirleyici olacak. Dolar, altın ve borsa başta olmak üzere birçok yatırım aracında dalgalanmalar beklenirken, faiz oranına ilişkin tahminler de şekillenmeye başladı. Haziran PPK toplantısının takvimi belli olurken, faiz kararının açıklanacağı tarih ve saat de netleşti.

2 /5 HAZİRAN AYI MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından yayımlanan Para Politikası Kurulu (PPK) toplantı takvimi belli oldu. Buna göre; Haziran ayı Merkez Bankası faiz kararı 19 Haziran Perşembe günü saat 14.00'da açıklanacak.

3 /5 EKONOMİSTLERİN BEKLENTİSİ NE YÖNDE? AA Finans'ın TCMB'nin 19 Haziran Perşembe günü yapılacak Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısına yönelik beklenti anketi, 23 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı. Beklenti anketine katılan ekonomistlerin 19'u politika faizinin sabit bırakılacağını öngörürken 2'si 100 baz puan, 1'i 150 baz puan ve 1'i 350 baz puan indirim yapılacağını tahmin etti.

4 /5 Ekonomistlerin haziran ayı PPK kararı beklentilerinin medyanı yüzde 46 ile sabit bırakılacağı yönünde oldu.Ekonomistlerin yıl sonu politika faizi beklentilerinin medyanı ise yüzde 35,50 oldu. Nisan ayında gerçekleştirilen PPK toplantısında, politika faizi 350 baz puan artırılarak yüzde 42,50'den 46'ya yükseltilmişti.