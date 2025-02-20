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Yarın Bursa'da okullar tatil mi? Bursa Valiliği duyurdu

Yarın Bursa'da okullar tatil mi? Bursa Valiliği duyurdu

17:1120/02/2025, Perşembe
G: 20/02/2025, Perşembe
Yeni Şafak
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Ülke genelinde etkisini arttıran kar yağışıyla birlikte Bursa'da da okulların tatil olma durumu gündeme geldi. Özellikle öğrenciler hafta sonu öncesinde yarın da tatil olacak mı diye merak ederken son dakika açıklaması valilik tarafından yapıldı. Peki Bursa'da 21 Şubat Cuma okullar tatil edildi mi? İşte konuyla ilgili sorunun net yanıtı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün hava durumu tahminleri ardından okulların tatil edilmesine ilişkin resmi açıklamalar da gelmeye devam ediyor. Son olarak Bursa'da kar tatili ile ilgili valilik açıklamada bulundu.

BURSA'DA OKULLAR YARIN TATİL Mİ?


Bursa Valiliği, il genelinde buzlanma riski sebebiyle eğitime 1 gün ara verildiği açıklandı.


Bursa genelinde beklenen kar yağışı sebebiyle buzlanma tehlikesi karşı Bursa Valiliği tarafından eğitime 1 gün ara verildi. Bursa Valiliği'nden yapılan açıklamada şu cümlelere yer verildi;


"Bursa il genelinde etkili olması beklenen kar yağışı ile birlikte buzlanma tehlikesi oluşacağının değerlendirilmesi nedeniyle 21 Şubat 2025 Cuma günü, ilimiz genelinde resmi ve özel tüm örgün ve yaygın eğitim kurumlarında (Rehabilitasyon merkezleri ve Kur'an kursları dahil) eğitim-öğretime bir 1 gün ara verilmiştir. Kamu kurumlarında çalışan hamile, engelli ve kronik hastalığı olan personel ile anaokulu ve kreşlere devam eden çocuğu bulunan kadın personellerimiz (kurum çalışma işleyişinde mesaisi zaruri olanlar hariç) bir 1 gün idari izinli sayılacaktır."

BURSA'DA KAR YAĞIŞI ARALIKLARLA SÜRÜYOR


Meteoroloji Genel Müdürlüğünün aralıklı kar yağışı uyarısının ardından Bursa'da başlayan kar yağışı aralıklarla etkili oluyor.


Bursa şehir merkezinde sabah saatlerinde başlayan kar yağışı aralıklarla etkisini artırarak devam ediyor. Osmangazi'de kar yağışını fırsat bilen vatandaşlar o anları fotoğraf çekerek ölümsüzleştirdi. Bazı vatandaşların da şemsiye ile yürüdüğü görüldü. Hava sıcaklığının 2 derece ölçüldüğü Bursa'da kar yağışı aralıklarla sürüyor. Kar yağışının aralıklarla devam etmesi bekleniyor.


BURSA HAVA DURUMU

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