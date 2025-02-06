Kar tatili haberleri ve son dakika okul tatili açıklamaları veliler ve öğrenciler tarafından takip ediliyor. Ülke genelinde sıcaklıkların düşmesi ve birçok ilde kar ve sağanak yağışın etkisini sürdirmesinin ardından bazı illerde eğitime ara veriliyor. Kar yağışının etkisini göstereceği illerde yarın okulların tatil edilip edilmeyeceği sorusu merak kazandı. Bu noktoda vatandaşlar valiliklerden gelen son dakika açıklamalarına yöneldi. Peki, Yarın 7 Şubat Cuma günü okullar tatil olacak mı? Hangi iller ve ilçelerde yarın okullar tatil olacak? İşte MEB ve il valilikleri tarafından yapılan son dakika kar tatili açıklamaları...
Ülkenin büyük bölümünü etkisi altına alan soğuk ve kar yağışlı hava ulaşımda ve eğitimde aksamaların yaşanmasına neden oluyor. Yurdun iç kesimlerinde etkisini sürdürmesi beklenen kar yağışı nedeniyle 7 Şubat Cuma (Yarın) okullar tatil mi sorusu öğrenci ve veliler tarafından araştırılmaya başlandı. Kahramanmaraş depremlerinin ikinci yılı olması nedeniyle 7 Şubat Cuma günü Adıyaman, Kahramanmaraş, Gaziantep, Hatay ve Malatya'da eğitime ara verilecek. Peki 7 Şubat Cuma (Yarın) hangi il ve ilçelerde okullar tatil edilecek?
7 ŞUBAT CUMA HANGİ İLLERDE OKULLAR TATİL EDİLDİ?
Yarın kar yağışı nedeniyle birçok ilde okullar tatil edildi. Ayrıca, Kahramanmaraş depremlerinin ikinci yılı olması nedeniyle 6 Şubat 2025 Perşembe günü birçok ilde eğitime ara verdi. Anma programı ve depremde yakınlarını kaybetmiş vatandaşlar tarafından yapılacak mezarlık ziyaretleri dolayısıyla kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan personel de idari izinli sayılacak. Peki, 7 Şubat Cuma günü hangi illerde okullar tatil olacak?
7 ŞUBAT 2025 CUMA KAR TATİLİ OLAN İLLER
Yurdun büyük bölümünde kar yağışı nedeniyle kar tatili oluyor. 7 Şubat perşembe günü kar tatili olan iller henüz açıklanmadı. Birçok ilde etkili olan kar yağışı nedeniyle kar tatilinin 7 Şubat tarihinde de devam etmesi bekleniyor. Konuyla ilgili resmi açıklamalar geldiğinde haberimizi güncelleyeceğiz.
6 ŞUBAT PERŞEMBE KAR TATİLİ OLAN İLLER
6 Şubat 2025 Perşembe günü kar tatili olan iller şöyle:
SAKARYA'DA OKULLAR TATİL Mİ?
Sakarya'nın Hendek ilçesindeki bazı okullarda kar yağışı nedeniyle eğitime iki gün ara verildi.Kaymakamlıktan yapılan açıklamaya göre, olumsuz hava koşulları, kar yağışının devam etmesi ve Meteoroloji Genel Müdürlüğü hava tahmin raporlarına istinaden İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla Kurtuluş İlkokulu/Ortaokulu, Dikmen İlkokulu/Ortaokulu, Karadere İlkokulu, Kocatöngel İlkokulu/İmam Hatip Ortaokulu, Dereköy İlkokulu/Ortaokulu, Beylice İlkokulu/Ortaokulunda eğitim öğretim faaliyetlerine bugün ve yarın ara verildi.Ayrıca, Dikmen, Bakacak, Kurtuluş, Karadere, Dededüzü, Pazarcık, Yeşilyayla, Aksu, Muradiye, Hicriye mahallelerinde taşımalı eğitime de iki gün ara verilmesi kararlaştırıldı.
KOCAELİ'DE OKULLAR TATİL Mİ?
Kocaeli'de kar yağışı nedeniyle eğitim öğretime yarın 1 gün ara verildi
YALOVA'DA OKULLAR TATİL Mİ?
Yalova'da kar yağışı nedeniyle taşımalı eğitime bugün ara verildi. Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Hıfzıssıhha Kurulu toplantısında, bugün kentte etkili olması beklenen kar, buzlanma ve olumsuz hava koşulları nedeniyle, il genelindeki resmi okul ve kurumlardaki taşımalı öğrenciler, köy okulları, özel eğitim öğrencileri, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri için bugün eğitime ara verilmesi kararlaştırıldı.
Taşımalı sistem dışında kalan tüm öğrenciler (örgün, yaygın eğitim ve yükseköğretim) ise bugün eğitim öğretime devam edecek. Zorunlu hizmetlerin yürütülmesini aksatmayacak şekilde, kamu kurumlarında çalışan engelli, hamile ve kronik hastalığı bulunan personel de bir gün idari izinli sayılacak.
GÜMÜŞHANE'DE OKULLAR TATİL Mİ?
Gümüşhane'de kar nedeniyle yarın tüm okullarda eğitime ara verildi.Valilikten yapılan yazılı açıklamada, il genelinde olumsuz hava koşullarının etkili olduğu belirtildi. Ulaşımda oluşabilecek risklere karşı tüm okulların yarın tatil edildiği bildirilen açıklamada, kamu kurum ve kuruluşlarında görevli hamile ve engelli personelin de 1 gün idari izinli sayılacağı kaydedildi.
HATAY'DA OKULLAR TATİL Mİ?
6 Şubat 2025 Perşembe günü, 6 Şubat depreminin ikinci yıl dönümü nedeniyle Hatay'da okullar tatil edildi. Hatay Valiliği tarafından yapılan açıklamaya göre, depremde hayatını kaybedenleri anma etkinlikleri kapsamında il genelinde tüm okullarda eğitim-öğretime bir gün ara verilecek.
ELAZIĞ'DA OKULLAR TATİL Mİ?
Elazığ'da kar nedeniyle kent merkezinin yanı sıra ilçelerde de eğitime bugün ara verildiği belirtildi. Vali Numan Hatipoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, mevcut yağışın sabah saatlerinden itibaren kara döneceğinin değerlendirildiğini belirterek kent merkezinin yanı sıra ilçelerde de eğitime bir gün ara verildiğini duyurdu.
AMASYA'DA OKULLAR TATİL Mİ?
Amasya ilinde şu an için kar tatiliyle ilgili herhangi bir açıklama yapılmamıştır. Hava koşullarının gelişimine bağlı olarak, il genelinde kar yağışının etkisi artarsa, yerel yönetimler tarafından tatil kararı alınıp alınmayacağına dair bilgilendirme yapılacaktır. Konuyla ilgili güncel gelişmeleri takip ederek, tatil durumu hakkında en son bilgileri sizlerle paylaşmaya devam edeceğiz.
TOKAT'TA OKULLAR TATİL Mİ?
Tokat ilinde şu an için kar tatiliyle ilgili herhangi bir açıklama yapılmamıştır. Hava koşullarının gelişimine bağlı olarak, il genelinde kar yağışının etkisi artarsa, yerel yönetimler tarafından tatil kararı alınıp alınmayacağına dair bilgilendirme yapılacaktır. Konuyla ilgili güncel gelişmeleri takip ederek, tatil durumu hakkında en son bilgileri sizlerle paylaşmaya devam edeceğiz.
KASTAMONU'DA OKULLAR TATİL Mİ?
Kastamonu ilinde şu an için kar tatiliyle ilgili herhangi bir açıklama yapılmamıştır. Hava koşullarının gelişimine bağlı olarak, il genelinde kar yağışının etkisi artarsa, yerel yönetimler tarafından tatil kararı alınıp alınmayacağına dair bilgilendirme yapılacaktır. Konuyla ilgili güncel gelişmeleri takip ederek, tatil durumu hakkında en son bilgileri sizlerle paylaşmaya devam edeceğiz.
ADANA'DA OKULLAR TATİL Mİ?
Adana'da, Tufanbeyli İlçesi Kaymakamı Abdullah Cemil Can, yaptığı yazılı açıklamada, ilçe genelinde olumsuz hava koşullarının etkili olduğunu bildirdi. Can, ulaşımda oluşabilecek risk ve tehlikelere karşı tedbir amacıyla ilçedeki tüm okullar için eğitim öğretime 6 Şubat Perşembe günü bir gün süreyle ara verildiğini, hamile ve engelli personellerin idari izinli sayılacağını belirtti.
TRABZON'DA OKULLAR TATİL Mİ?
Trabzon'un Şalpazarı, Akçaabat, Araklı, Çarşıbaşı ve Düzköy ilçelerinde, yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime bir gün ara verildi. Trabzon merkez ve ilçelerinde yoğun kar yağışı yaşamı olumsuz etkiledi.
NEVŞEHİR'DE OKULLAR TATİL Mİ?
Nevşehir'de kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime bugün ara verildi. Valilikten yapılan yazılı açıklamada, Meteoroloji İl Müdürlüğü verilerine göre, bugün il genelinde kar yağışının etkisini sürdüreceği, olumsuz hava koşullarından dolayı muhtemel risklere karşı tedbiren eğitime bir gün ara verildiği bildirildi.
Açıklamada, şu ifadelere yer verildi: "İl genelinde kar yağışı ve meydana gelebilecek buzlanma tehlikesi nedeniyle tüm resmi, özel örgün ve yaygın eğitim kurumlarında 6 Şubat Perşembe günü eğitim-öğretime bir gün süreyle ara verilmiştir. Kamu kurumlarındaki görevli engelli, hamile, çocuğu kreş veya anaokuluna devam eden, ayrıca kronik rahatsızlığı bulunan personel de bir gün idari izinli sayılacaktır."
SAMSUN'DA OKULLAR TATİL Mİ?
Samsun'da kar yağışı ve buzlanma nedeniyle bazı ilçelerde taşımalı eğitime 1 gün süreyle ara verildi. İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamada, yoğun kar yağışı, olumsuz hava şartları ve ulaşımda yaşanabilecek olası aksaklıklar nedeniyle Alaçam, Asarcık, Bafra, Canik, Çarşamba, Salıpazarı, Terme ve Yakakent ilçelerinde taşımalı eğitime 6 Şubat Perşembe günü için ara verildiği bildirildi.
ERZURUM'DA OKULLAR TATİL Mİ?
Erzurum'da şu an için kar tatiliyle ilgili herhangi bir açıklama yapılmamıştır. Hava koşullarının gelişimine bağlı olarak, il genelinde kar yağışının etkisi artarsa, yerel yönetimler tarafından tatil kararı alınıp alınmayacağına dair bilgilendirme yapılacaktır. Konuyla ilgili güncel gelişmeleri takip ederek, tatil durumu hakkında en son bilgileri sizlerle paylaşmaya devam edeceğiz.
SİVAS'DA OKULLAR TATİL Mİ?
Sivas'ta kar yağışı nedeniyle il genelinde bugün okullarda eğitime ara verildi. Valilikten yapılan yazılı açıklamada, meteorolojik veriler doğrultusunda, il genelinde dün akşam başlayan ve zaman zaman yoğun devam eden kar yağışının, ulaşımda aksama, buzlanma ve don gibi olumsuzluklara neden olabileceği belirtildi.
Açıklamada, şunlar kaydedildi: "Bu nedenle resmi ve özel kreşler, anaokulları, ilkokullar, ortaokullar, liseler, mesleki eğitim merkezleri, yaygın eğitim kurumları, olgunlaşma enstitüleri, özel öğretim kursları, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde bugün eğitime ara verilecektir.
Okullarda eğitime ara verilen günde kreş ve anaokuluna çocuğu devam eden kadın personel (Sağlık, güvenlik ve 24 saat esasına göre hizmet veren birimlerde çalışan personelin durumu hizmetin gereği olarak ilgili birim amirlerince değerlendirilecek), malul, engelli, ağır kronik rahatsızlar ve hamile kamu çalışanları da idari izinli sayılacaktır."
KIRŞEHİR'DE OKULLAR TATİL Mİ?
Kırşehir ilinde şu an için kar tatiliyle ilgili herhangi bir açıklama yapılmamıştır. Hava koşullarının gelişimine bağlı olarak, il genelinde kar yağışının etkisi artarsa, yerel yönetimler tarafından tatil kararı alınıp alınmayacağına dair bilgilendirme yapılacaktır. Konuyla ilgili güncel gelişmeleri takip ederek, tatil durumu hakkında en son bilgileri sizlerle paylaşmaya devam edeceğiz.
KARAMAN'DA OKULLAR TATİL Mİ?
Karaman'da şu an için kar tatiliyle ilgili herhangi bir açıklama yapılmamıştır. Hava koşullarının gelişimine bağlı olarak, il genelinde kar yağışının etkisi artarsa, yerel yönetimler tarafından tatil kararı alınıp alınmayacağına dair bilgilendirme yapılacaktır. Konuyla ilgili güncel gelişmeleri takip ederek, tatil durumu hakkında en son bilgileri sizlerle paylaşmaya devam edeceğiz.
KONYA'DA OKULLAR TATİL Mİ?
Konya ilinde şu an için kar tatiliyle ilgili herhangi bir açıklama yapılmamıştır. Hava koşullarının gelişimine bağlı olarak, il genelinde kar yağışının etkisi artarsa, yerel yönetimler tarafından tatil kararı alınıp alınmayacağına dair bilgilendirme yapılacaktır. Konuyla ilgili güncel gelişmeleri takip ederek, tatil durumu hakkında en son bilgileri sizlerle paylaşmaya devam edeceğiz.
KARS'TA OKULLAR TATİL Mİ?
Kars ilinde şu an için kar tatiliyle ilgili herhangi bir açıklama yapılmamıştır. Hava koşullarının gelişimine bağlı olarak, il genelinde kar yağışının etkisi artarsa, yerel yönetimler tarafından tatil kararı alınıp alınmayacağına dair bilgilendirme yapılacaktır. Konuyla ilgili güncel gelişmeleri takip ederek, tatil durumu hakkında en son bilgileri sizlerle paylaşmaya devam edeceğiz.
VAN'DA OKULLAR TATİL Mİ?
Van ilinde şu an için kar tatiliyle ilgili herhangi bir açıklama yapılmamıştır. Hava koşullarının gelişimine bağlı olarak, il genelinde kar yağışının etkisi artarsa, yerel yönetimler tarafından tatil kararı alınıp alınmayacağına dair bilgilendirme yapılacaktır. Konuyla ilgili güncel gelişmeleri takip ederek, tatil durumu hakkında en son bilgileri sizlerle paylaşmaya devam edeceğiz.
BİNGÖL'DE OKULLAR TATİL Mİ?
Bingöl'de şu an için kar tatiliyle ilgili herhangi bir açıklama yapılmamıştır. Hava koşullarının gelişimine bağlı olarak, il genelinde kar yağışının etkisi artarsa, yerel yönetimler tarafından tatil kararı alınıp alınmayacağına dair bilgilendirme yapılacaktır. Konuyla ilgili güncel gelişmeleri takip ederek, tatil durumu hakkında en son bilgileri sizlerle paylaşmaya devam edeceğiz.
ORDU'DA OKULLAR TATİL Mİ?
Ordu'nun 5 ilçesinde bugün eğitime ara verildi. Valilikten yapılan açıklamada, kentin yüksek kesimlerinde kar yağışının devam ettiği, don ve buzlanma riski olduğu belirtildi.
Açıklamada, Aybastı, Gölköy, Gürgentepe, Korgan ve Mesudiye ilçelerinin tamamında okullarda eğitime bugün için ara verildiği, Akkuş, Çamaş, Çaybaşı, İkizce, Kabadüz ve Ulubey ilçelerinde ise bazı okullarda eğitime ara verildiği aktarıldı. Tamamen veya kısmen eğitime ara verilen ilçelerdeki engeli ve hamile kamu görevlilerinin de idari izinli sayılacağı kaydedildi.
NİĞDE'DE OKULLAR TATİL Mİ?
Niğde'de kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime bugün ara verildi. Valilikten yapılan yazılı açıklamada, meteorolojik verilere göre, il genelinde dün başlayan kar yağışının aralıklarla etkisini sürdüreceği ve gece sıcaklığın eksi 5 derecenin de altına düşeceği belirtildi.
Olumsuz hava koşullarının buzlanmaya sebebiyet vereceği ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Hava koşulları sebebiyle meydana gelebilecek muhtemel olumsuzlukları önlemek amacıyla, taşımalı eğitim, il merkezi ile ilçeler arasındaki kamu çalışanları ve öğrenci hareketliliği dikkate alınarak, il genelindeki resmi ve özel kreşler, anaokulları, ilkokullar, ortaokullar, liseler, mesleki eğitim merkezleri, yaygın eğitim kurumları, özel öğretim kursları, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde bir gün süreyle eğitime ara verilmiştir.
DÜZCE'DE OKULLAR TATİL Mİ?
Düzce'de etkili olan kar nedeniyle eğitim öğretime 1 gün ara verildi. Düzce Valisi Selçuk Aslan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, meteorolojik tahminlere göre, il genelinde etkili olmaya başlayan yoğun karın bugün akşam saatine kadar aralıklarla devam edeceğini belirtti.
Kar ile buzlanma riskinin de bulunduğunun altını çizen Vali Aslan, "6 Şubat perşembe ilimiz genelinde resmi, özel tüm yaygın ve örgün eğitim kurumları ile rehabilitasyon merkezleri ve Kur'an kurslarında (yetişkinler hariç) eğitim ve öğretime bir gün süreyle ara verilmiştir" açıklamasında bulundu.
Vali Aslan, engelli ve hamile kamu personeli, çocuğu kreş ve anaokuluna devam eden anneler ile kronik rahatsızlığı bulunan personelin de 1 gün idari izinli sayılacağını bildirdi.
GİRESUN'DA OKULLAR TATİL Mİ?
Giresun'un 3 ilçesinin tamamında, bazı ilçelerinin de köy okullarında eğitime bugün ara verildi. Valilikten yapılan açıklamada, Alucra, Çamoluk ve Şebinkarahisar'da kar yağışı ile buzlanma riski nedeniyle tüm okullarda 6 Şubat Perşembe günü eğitime bir gün süreyle ara verildiği belirtildi.
Merkez ile Dereli, Espiye, Görele, Güce ve Piraziz ilçelerindeki köy okullarında eğitime ara verildiği aktarılan açıklamada, bu ilçelerde taşımalı eğitim kapsamındaki öğrencilerin idari izinli sayılacağı kaydedildi. Açıklamada, Yağlıdere'nin Üçtepe beldesi ile Bulancak'ın Aydındere ve Kovanlık beldelerindeki tüm okullarda eğitime ara verildiği aktarıldı. Doğankent ve Eynesil ilçelerinde ise taşımalı eğitim kapsamındaki öğrencilerin idari izinli sayılacağı ifade edildi.
BOLU'DA OKULLAR TATİL Mİ?
Bolu'da kar yağışı nedeniyle eğitim öğretime 1 gün ara verildi. Vali Abdulaziz Aydın, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, kentte etkili kar yağışı ve buzlanma nedeniyle resmi ve özel tüm eğitim kurumlarında (rehabilitasyon merkezleri ve Kur'an kursları dahil) bugün eğitime ara verildiğini belirtti. Aydın, kamu kurumlarında görevli hamile, engelli, çocuğu kreş, anaokulu ve özel eğitim kurumlarına devam eden anneler ve kronik rahatsızlığı bulunan personelin de idari izinli sayılacağını kaydetti.
BALIKESİR'DE OKULLAR TATİL Mİ?
Balıkesir'in Dursunbey ilçesinde kar yağışı nedeniyle taşımalı eğitime bugün ara verildi. Dursunbey Kaymakamlığından yapılan açıklamada, İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla ilçede devam eden kar yağışı nedeniyle taşımalı öğrenciler için bugün eğitime ara verildiği kaydedildi. Açıklamada, Kavacık, Durabeyler, Delice ve Mıcırlar ilkokullarında da eğitim öğretime ara verildiği bildirildi.
ZONGULDAK'DA OKULLAR TATİL Mİ?
Zonguldak Valisi Osman Hacıbektaşoğlu, kentte etkili olan kar nedeniyle eğitim öğretime 1 gün ara verildiğini bildirdi. Hacıbektaşoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, kent genelinde etkili olan yoğun kar ve buzlanma riski nedeniyle, meteorolojik tahminler doğrultusunda vatandaşların güvenliği için bazı tedbirler alındığını belirtti.
Tahminlere göre, bugün de aralıklarla devam edecek kar yağışının, zaman zaman kuvvetlenerek akşama kadar etkisini sürdüreceğini aktaran Hacıbektaşoğlu, şunları kaydetti:
"Bu kapsamda bugün ilimizdeki resmi ve özel tüm örgün ve yaygın eğitim kurumlarında, rehabilitasyon merkezlerinde eğitime 1 gün süreyle ara verilmiştir. Ayrıca kamu kurumlarında görev yapan hamile personel, engelli çalışanlar, çocuğu kreş veya anaokuluna devam eden anneler ile kronik rahatsızlığı bulunan kamu görevlileri 1 gün idari izinli sayılacaktır."
AKSARAY'DA OKULLAR TATİL Mİ?
Aksaray'ın Ortaköy, Gülağaç ve Güzelyurt ilçelerinde yoğun kar nedeniyle eğitime bir gün ara verildi. Aksaray Valiliğinden yapılan açıklamada, yoğun kar ve olumsuz hava koşulları nedeniyle Ortaköy, Gülağaç ve Güzelyurt ilçelerinde bugün eğitime ara verildiği belirtildi.
HAKKARİ'DE OKULLAR TATİL Mİ?
Hakkari merkez, Yüksekova ve Şemdinli ilçelerinde olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime bugün ara verildi. Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, kentin bazı kesimlerinde devam eden yoğun kar yağışı nedeniyle çığ, heyelan, buzlanma ve don olaylarının meydana gelebileceği belirtildi.
Bu hususların göz önünde tutulduğu bildirilen açıklamada, "Perşembe günü Hakkari merkez, Yüksekova ve Şemdinli ilçelerimizde yüksek öğretim kurumları, özel kreş ve anaokulları, halk eğitimi merkezleri kursları, rehberlik ve araştırma merkezleri hariç tüm resmi ana okullar, resmi ve özel ilkokul, ortaokul ve ortaöğretim kurumları ile rehabilitasyon merkezlerinde, eğitim-öğretime bir gün süreyle ara verilmiştir." ifadesi yer aldı. Açıklamada, kamu kurumlarında çalışan hamile ve engelli personelin de idari izinli sayılacağı kaydedildi.
KAYSERİ'DE OKULLAR TATİL Mİ?
Kayseri'de kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime bugün ara verildi. Valilikten yapılan yazılı açıklamada, Meteoroloji İl Müdürlüğü verilerine göre, bugün il genelinde kar yağışının etkisini sürdüreceği ve sıcaklığın sıfırın altında 5 dereceye düşmesi beklendiğinden muhtemel risklere karşı tedbiren eğitime bir gün ara verildiği bildirildi.
Açıklamada, şu ifadelere yer verildi: "Hava koşulları sebebiyle meydana gelebilecek muhtemel olumsuzlukları önlemek amacıyla, taşımalı eğitim, il merkezi ile ilçeler arasındaki kamu çalışanları ve öğrenci hareketliliği de dikkate alınarak il genelindeki resmi, özel kreşler, anaokulları, ilkokullar, ortaokullar, liseler, mesleki eğitim merkezleri, yaygın eğitim kurumları, olgunlaşma enstitüleri, özel eğitim kursları, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde valiliğimiz kararıyla 6 Şubat 2025 günü eğitime bir gün süreyle ara verilmiştir."
SİNOP'TA OKULLAR TATİL Mİ?
Sinop'ta etkili olan kar nedeniyle bazı ilçeler ile kent merkezinde bugün için taşımalı eğitime ara verildi. Valilikten yapılan yazılı açıklamada, meteorolojik verilere göre kentteki olumsuz hava koşullarının bugün de devam etmesinin beklendiği ifade edildi.
ERZİNCAN'DA OKULLAR TATİL Mİ?
Erzincan'da yoğun kar nedeniyle eğitime 1 gün ara verildiği bildirildi. Erzincan Valiliğinin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, meteorolojik verilere göre kent genelinde başlayan karın bugün öğlen saatlerine kadar devam edeceği belirtildi.
Etkili kar, yollarda buzlanma ve ulaşımda yaşanacak olumsuzluklar nedeniyle kent genelinde resmi, özel tüm örgün ve yaygın eğitim kurumlarında eğitime bugün ara verildiği duyuruldu. Açıklamada, ayrıca hamile ve engelli kamu çalışanlarının da idari izinli sayılacağı kaydedildi.