YALOVA'DA OKULLAR TATİL Mİ?

Yalova'da kar yağışı nedeniyle taşımalı eğitime bugün ara verildi. Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Hıfzıssıhha Kurulu toplantısında, bugün kentte etkili olması beklenen kar, buzlanma ve olumsuz hava koşulları nedeniyle, il genelindeki resmi okul ve kurumlardaki taşımalı öğrenciler, köy okulları, özel eğitim öğrencileri, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri için bugün eğitime ara verilmesi kararlaştırıldı.

Taşımalı sistem dışında kalan tüm öğrenciler (örgün, yaygın eğitim ve yükseköğretim) ise bugün eğitim öğretime devam edecek. Zorunlu hizmetlerin yürütülmesini aksatmayacak şekilde, kamu kurumlarında çalışan engelli, hamile ve kronik hastalığı bulunan personel de bir gün idari izinli sayılacak.



