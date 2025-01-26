Yatsı namazı, Müslümanların günün son vaktinde kıldığı farz bir namazdır. Yatsı ezanı, bu namazın vaktinin girdiğini müslümanlara bildiren önemli bir işarettir. Yatsı ezanı, bu kutsal vakti başlatan önemli bir çağrıdır ve her gün Diyanet namaz vakitleri takvimine göre belirlenir. Yatsı ezan saati, bulunduğunuz şehre göre değişiklik gösterebilir. Peki Yatsı namazı saat kaçta? İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa yatsı ezanı kaçta okunuyor?

1 /8 Yatsı ezanı saati, Müslümanların günlük ibadet düzenini belirleyen önemli bir faktördür. Diyanet namaz vakitleri takvimi, yatsı namazının hangi saatte kılınacağını belirlemek için en bir kaynaktır. Özellikle Ramazan ayında yatsı namazı saatleri, sahur vakti ile birlikte büyük önem taşır. Yatsı namazı saat kaçta? İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa yatsı ezanı kaçta okunuyor? İşte 26 Ocak 2025 Pazar diyanet namaz vakitleri yatsı ezan saatleri.

2 /8 İstanbul’da yatsı ezanı saat kaçta okunuyor? İstanbul yatsı namazı saati: 19:43

3 /8 Ankara’da yatsı ezanı saat kaçta okunuyor? Ankara yatsı namazı saati: 19:28

4 /8 İzmir’de yatsı ezanı saat kaçta okunuyor? İzmir yatsı namazı saati: 19:53

5 /8 Antalya’da yatsı ezanı saat kaçta okunuyor? Antalya yatsı namazı saati: 19:40

6 /8 Bursa’da yatsı ezanı saat kaçta okunuyor? Bursa yatsı namazı saati: 19:43

7 /8 Konya’da yatsı ezanı saat kaçta okunuyor? Konya yatsı namazı saati: 19:32