Fenerbahçe'de beklenmedik veda: Galatasaray'ın gözü o oyuncudaydı

Yaz transfer döneminde Fenerbahçe ve Galatasaray’ın büyük transfer rekabetine girdiği yıldız futbolcu Fenerbahçe’yi tercih etmişti. Takımda forma şansı bulamadığı için mutsuz olan 23 yaşındaki futbolcu devre arasında takımdan ayrılmak istiyor. İşte detaylar.
Fenerbahçe'nin Galatasaray ile girilen transfer rekabeti sonrası 6 milyon euro bonservis bedeliyle kadrosuna kattığı Oğuz Aydın, sarı-lacivertli takımda 22 dakika süre alabildi.
Teknik direktör Jose Mourinho'nun gözüne giremeyen ve UEFA Avrupa Ligi listesine yazılmayan 23 yaşındaki futbolcu, hayal kırıklığı yaşıyor.
Milli futbolcu, sol kanat rotasyonunda Allan Saint-Maximin ve Filip Kostic'in ardından üçüncü sırada yer alıyor.
Oğuz Aydın'ın oynamadığı için mutsuz olduğu ve devre arasında kiralık gönderilebileceği öğrenildi.