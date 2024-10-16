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Fenerbahçe'de Jose Mourinho'nun yönetime sunduğu rapor ortaya çıktı: Özel istekte bulundu

Fenerbahçe'de Jose Mourinho'nun yönetime sunduğu rapor ortaya çıktı: Özel istekte bulundu

Haber Merkezi
14:2016/10/2024, Çarşamba
G: 16/10/2024, Çarşamba
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Fenerbahçe transfer dönemi için çalışmalarını sürdürüyor. Sarı lacivertli takımda, teknik direktör Jose Mourinho'nun yönetime sunduğu rapor ortaya çıktı.

Geçtiğimiz günlerde Fenerbahçe'de kritik bir toplantı yapıldı.

Teknik direktör Jose Mourinho, yönetimle görüştü.

Bu görüşmede Portekizli teknik adam, yönetime hem ilk 8 haftayla ilgili hem de geleceğe yönelik bir rapor sundu.

Takımın, oyun sistemine alışmaya başladığı belirten Jose Mourinho, yönetimden transferler için özel bir istekte bulundu.

İrfan Can Kahveci ve Osayi Samuel'in sözleşmelerinin bir an önce uzatılmasını isteyen Mourinho, ayrıca transfer istediği bölgeleri de yönetime söyledi.

Her iki bek için de transfer isteyen tecrübeli hoca, Osayi'nin takımda kalması durumunda önceliğin sol bek olduğunu belirtti.

Fenerbahçe, pazar günü Samsunspor ile karşılaşacak.

Sarı lacivertliler daha sonra sahasında Manchester United ile zorlu bir karşılaşma oynayacak.

Yönetim, bu karşılaşmalar öncesinde teknik direktör Jose Mourinho'ya başarılar diledi.

#Fenerbahçe
#Jose Mourinho
#Süper Lig

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