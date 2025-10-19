Yeni Şafak
Fenerbahçeli yıldızdan maç sonu tepki: Direkt soyunma odasına gitti | VİDEO

Fenerbahçeli yıldızdan maç sonu tepki: Direkt soyunma odasına gitti | VİDEO

22:1319/10/2025, Pazar
Süper Lig 9. haftasında Fenerbahçe sahasında Karagümrük'ü 2-1 mağlup etti. Maçın ardından moralsiz olduğu gözlemlenen sarı-lacivertlilerin yıldız ismi direkt soyunma odasına gitti. O anlara haberin içerisinden ulaşabilirsiniz.

Trendyol Süper Lig 9. haftasında Fenerbahçe sahasında Karagümrük ile karşı karşıya geldi.

Kadıköy'de oynanan mücadeleyi sarı-lacivertliler, Marco Asensio ve Anderson Talisca'nın (P) attığı gollerle 2-1 kazandı.

Galibiyetin ardından tribünleri selamlaya giden takıma bir futbolcu eşlik etmedi.

Kaçırdığı gol sonrası protesto ve ıslıklara maruz kalan Sebastian Szymanski moralsiz şekilde soyunma odasına gitti.

İşte maç sonu Sebastian Szymanski'nin tepkisi ve soyunma odasına gittiği anlar;

#Fenerbahçe
#Fatih Karagümrük
#Sebastian Szymanski
