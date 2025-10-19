Fenerbahçeli yıldızdan maç sonu tepki: Direkt soyunma odasına gitti | VİDEO

Süper Lig 9. haftasında Fenerbahçe sahasında Karagümrük'ü 2-1 mağlup etti. Maçın ardından moralsiz olduğu gözlemlenen sarı-lacivertlilerin yıldız ismi direkt soyunma odasına gitti. O anlara haberin içerisinden ulaşabilirsiniz.

1 /5 Trendyol Süper Lig 9. haftasında Fenerbahçe sahasında Karagümrük ile karşı karşıya geldi.

2 /5 Kadıköy'de oynanan mücadeleyi sarı-lacivertliler, Marco Asensio ve Anderson Talisca'nın (P) attığı gollerle 2-1 kazandı.

3 /5 Galibiyetin ardından tribünleri selamlaya giden takıma bir futbolcu eşlik etmedi.

4 /5 Kaçırdığı gol sonrası protesto ve ıslıklara maruz kalan Sebastian Szymanski moralsiz şekilde soyunma odasına gitti.