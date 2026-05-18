Fenerbahçe'nin yıldızından gündemi sarsan açıklama: ‘Bu öncelikle bilinsin, pişman değilim…’

08:23 18/05/2026, Pazartesi
Süper Lig'de sezonun son haftasında Fenerbahçe evinde Eyüpspor ile 3-3 berabere kaldı. Son düdüğün ardından sarı-lacivertlilerin yıldızı Kerem Aktürkoğlu flaş açıklamalarda bulundu.

Kerem Aktürkoğlu, Fenerbahçe'nin sahasında Eyüpspor ile 3-3 berabere kaldığı maçın ardından konuştu. Milli futbolcunun açıklamaları şöyle:


Daha güzel şeyler yaşatmak isterdik ama her şey de hayır var. Ne olacağını bundan sonra bilemeyiz. Taraftara ve camiama inanıyorum. Galibiyetle bitirmek isterdik, üzgünüz. Onlardan özür dileriz.


Söylenecek çok şey var ama söylemek istemiyorum. Bu sezonu sıkıntılı şekilde atlattık. Seneye çok güzel günler olacak, ben buna inanıyorum ve taraftarımız da inansın. Bizi her yerde desteklediler, Allah razı olsun. Daha iyisini yapabilirdik, olmadı.


Seneye çok daha farklı şeyler konuşacağız.


Ben bir karar aldım ve Fenerbahçe'yi tercih ettim. Çok mutlu ve gururluyum. Taraftarımıza mutlu günler yaşatacağımıza söz veriyorum.


Dünya Kupası ülkemiz için çok önemli. Yıllar sonra gidiyoruz. Çok yorucu bir sezon oldu. Dünya Kupası heyecanı farklı. Hepimiz bunun hayalini kurduk. Oraya gittiğimiz için mutluyuz ama orada da başarılı olmamız lazım. Ülkemizin ve bizim buna ihtiyacımız var. İnşallah takım ayırt etmeden birliktelik olur. Orada da başarılı olacağız."


#Fenerbahçe
#Kerem Aktürkoğlu
#Eyüpspor
