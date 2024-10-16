Fenerbahçe'ye Samsunspor maçı öncesi iki isimden müjde

Süper Lig'e verilen milli aranın ardından Samsunspor'la deplasmanda karşı karşıya gelecek Fenerbahçe'de hazırlıklar sürerken iki isimden sarı-lacivertli takıma müjdeli haber geldi.
Milli ara dönüşü Süper Lig'in 9. haftasında Samsunspor'la deplasmanda karşılaşacak Fenerbahçe hazırlıklarına devam ediyor.
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada bugün gerçekleştirilen sabah antrenmanın salonda yapılan "core" hareketleri ile başladığı belirtildi.
Sonrasında sahada ısınma, çabukluk, koordinasyon ve 3 grup halinde pas çalışmalarıyla devam antrenmanının taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamlandığı ifade edildi.
Fenerbahçe, Samsunspor'la oynayacağı maçın hazırlıklarına yarın devam edecek.
TAKIMLA ÇALIŞTILAR
Fenerbahçe'de sakatlıklarını atlatan Çağlar Söyüncü ve Mert Hakan Yandaş takımla çalışmalara başladı.
Allan Saint-Maximin ve İsmail Yüksek ise bireysel olarak çalışmalarına devam ediyor.