Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Futbol
Fenerbahçe'ye Samsunspor maçı öncesi iki isimden müjde

Fenerbahçe'ye Samsunspor maçı öncesi iki isimden müjde

14:3616/10/2024, Çarşamba
G: 16/10/2024, Çarşamba
Yeni Şafak
Sonraki haber

Süper Lig'e verilen milli aranın ardından Samsunspor'la deplasmanda karşı karşıya gelecek Fenerbahçe'de hazırlıklar sürerken iki isimden sarı-lacivertli takıma müjdeli haber geldi.

Milli ara dönüşü Süper Lig'in 9. haftasında Samsunspor'la deplasmanda karşılaşacak Fenerbahçe hazırlıklarına devam ediyor.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada bugün gerçekleştirilen sabah antrenmanın salonda yapılan "core" hareketleri ile başladığı belirtildi.

Sonrasında sahada ısınma, çabukluk, koordinasyon ve 3 grup halinde pas çalışmalarıyla devam antrenmanının taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamlandığı ifade edildi.

Fenerbahçe, Samsunspor'la oynayacağı maçın hazırlıklarına yarın devam edecek.

TAKIMLA ÇALIŞTILAR


Fenerbahçe'de sakatlıklarını atlatan Çağlar Söyüncü ve Mert Hakan Yandaş takımla çalışmalara başladı.

Allan Saint-Maximin ve İsmail Yüksek ise bireysel olarak çalışmalarına devam ediyor.

#Fenerbahçe
#Samsunspor
#Süper Lig

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Bedelli askerlik ücreti 2025 ne kadar olacak?