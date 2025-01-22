Galatasaray duyurdu: Önce imzaladı sonra kiralandı

Ara transfer dönemi sürerken Galatasaray'da da hareketlilik yaşanıyor. Sarı-kırmızılı kulüp, genç oyuncusunun sözleşmesini uzatıp İskenderun Spor'a kiralık gönderildiğini duyurdu.
Devre arası transfer döneminin resmen başlamasıyla Galatasaray'da hareketlilik sürüyor.
Sarı-kırmızılılar, genç futbolcusu Berat Yılmaz'ın sözleşmesinin uzatıldığını duyurdu. Ardından da genç oyuncu, İskenderun Spor'a kiralandı.
Galatasaray'ın açıklaması şöyle:
Profesyonel futbolcumuz Berat Yılmaz’ın sözleşmesi 2027-2028 sezonu sonuna kadar uzatılmıştır. Ayrıca futbolcumuzun 2024-2025 sezonunun sonuna kadar İskenderun Spor Sportif Faaliyetler A.Ş. kulübüne geçici transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır.
Berat Yılmaz kimdir?
24 Mart 2006 tarihinde İstanbul'a dünyaya gelen Berat Yılmaz, kariyerine Galatasaray altyapısında başladı. Orta sahanın merkezinde forma giyen genç futbolcu Türkiye U19 Milli Takımı ile 4 maça çıktı. Galatasaray Berat Yılmaz'ın sözleşmesini uzattı! Berat Yılmaz kimdir?