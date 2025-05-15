Galatasaray’da sürpriz gelişme: Şampiyonluk yaşadı geri dönüyor!

Galatasaray’ın satın alma opsiyonlu olarak kiraladığı file bekçisi takıma geri dönüyor.
Galatasaray’ın satın alma opsiyonlu olarak kiraladığı file bekçisi takıma geri dönüyor.
Kocaelispor, sezon başında Galatasaray'dan kiraladığı Batuhan Şen ile yollarını ayırdı.
Batuhan Şen bu sezon Kocaelispor'da 4 maça çıktı ve kalesinde 11 gol gördü.
Batuhan Şen'in Galatasaray'daki sözleşmesi 2026'da sona erecek.
BATUHAN ŞEN KİMDİR?
Batuhan Ahmet Şen, 3 Şubat 1999'da İstanbul, Bakırköy'de doğan Türk profesyonel futbolcudur. Kaleci mevkiinde oynayan Şen, Galatasaray altyapısında yetişmiştir. 1,94 metre boyuyla dikkat çeken oyuncu, sağ ayağını kullanır ve Türkiye'nin çeşitli alt yaş milli takımlarında (U14, U15, U16, U17, U18, U19 ve U21) forma giymiştir.
Kariyerine Galatasaray'da başlayan Şen, 2016 yılında profesyonel sözleşme imzaladı ve kulüple sözleşmesi 2026'ya kadar uzatıldı. Ancak düzenli forma şansı bulabilmek için çeşitli takımlara kiralık olarak gönderildi.
Kiralık oynadığı takımlar arasında Hekimoğlu Trabzon (2020), Menemenspor (2020-2022), Fatih Karagümrük (2022-2023), Gaziantep FK (2023-2024) ve Kocaelispor (2024-2025) yer alıyor.
Özellikle Menemenspor'da 2021-2022 sezonunda 34 maçta forma giyerek TFF 1. Lig'de en çok kurtarış yapan kaleci unvanını kazandı.