Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nde ilk 8'e girme ihtimalini açıkladılar

NTV Spor'un Football Meets Data'dan aktardığı bilgilere göre Şampiyonlar Ligi'nde 4. hafta maçlarının ardından lig aşamasının sonunda gerçekleşecek olası sıralama ve takımların ilk 8'de yer alma ihtimalleri açıklandı. İşte o sıralama ve takımların lig aşamasını ilk 8'de bitirme olasılıkları...