Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nde ilk 8'e girme ihtimalini açıkladılar

12:336/11/2025, Perşembe
G: 6/11/2025, Perşembe
Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray çıktığı dördüncü maçında Ajax'ı deplasmanda 3-0 yenerek puanını 9 yaptı. Sarı-kırmızılıların ilk 8'e girme olasılığı ise güncellenen listede artış gösterdi. İşte detaylar...

Deplasmanda Ajax'ı 3-0 yenen Galatasaray, 4 haftası geriden kalan Şampiyonlar Ligi'nde 9 puanla 9. sırada yer alıyor.

NTV Spor'un Football Meets Data'dan aktardığı bilgilere göre Şampiyonlar Ligi'nde 4. hafta maçlarının ardından lig aşamasının sonunda gerçekleşecek olası sıralama ve takımların ilk 8'de yer alma ihtimalleri açıklandı. İşte o sıralama ve takımların lig aşamasını ilk 8'de bitirme olasılıkları...

1- Arsenal: Yüzde 99

2- Bayern Münih: Yüzde 96

3- Manchester City: Yüzde 85

4- Liverpool: Yüzde 79

5- Inter: Yüzde 76




6- PSG: Yüzde 74

7- Real Madrid: Yüzde 68

8- Barcelona: Yüzde 47

9- Newcastle United: Yüzde 36

10- Chelsea: Yüzde 32




11- Borussia Dortmund: Yüzde 26

12- Tottenham: Yüzde 25

13- GALATASARAY: Yüzde 15 (Ajax maçı öncesi Galatasaray'ın ilk 8'de yer alma olasılığı yüzde 8 olarak gösterilmişti)

14- Atletico Madrid: Yüzde 14

15- Atalanta: Yüzde 12




#Galatasaray
#Şampiyonlar Ligi
#Ajax
