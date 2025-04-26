Gaziantep-Fenerbahçe maçında Dzeko'nun penaltısı verilmedi mi? Eski hakemler ne dedi?

Süper Lig'in 33. haftasında Fenerbahçe deplasmanda Gaziantep FK ile karşılaştı. Mücadele esnasında Dzeko, Semih Güler'in müdahale sonrasında yerde kalırken penaltı bekledi. Peki eski hakemler ve yorumcular bu pozisyon için ne dedi?
Süper Lig'in 33. haftasında Gaziantep FK sahasında Fenerbahçe'yi konuk etti.
Mücadelenin ilk dakikalarında tartışmalı bir pozisyon yaşandı.
7. dakikada Dzeko, Semih Güler' ile girdiği mücadelede yerde kaldı.
Dzeko ile Semih Güler arasında yaşanan bu pozisyonda Fenerbahçe penaltı bekledi.
Karşılaşmanın hakemi Direnç Tonusluoğlu oyunu devam ettirdi.
Peki eski hakemler bu pozisyon için ne dedi?
Mark Clattenburg: "Bu normal bir temas.Bence bu bir faul değil. Çünkü Dzeko topa uzanırken, savunmacının ayağını yere koyması gerekiyor. Dolayısıyla bu normal bir hareket ve kazara bir temas. Bence penaltı verilmemeli."
Serdar Akçer: "Penaltı olarak sahada değerlendirse hiç kimse bir şey demezdi. Fikrim penaltı."
Deniz Ateş Bitnel: "Maç anında sıyırma olduğu için kanıt yok demiştim ama ayağa basma net. VAR karışmalıydı. Penaltı verilmeliydi."