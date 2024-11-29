Giovanni van Bronckhorst'un tazminatı ne kadar?

Maccabi Tel Aviv maçı sonrası istifayı düşünüp düşünmediğine yönelik soruya cevap veren Hollandalı teknik adam, "Şu an tabii ki en iyi anlarımdan birini yaşamıyorum. Hoca olarak daha kötü durumları yaşadım. Pes etmeyen bir insanım. Bunu değiştirmek için mücadele edeceğim" ifadelerini kullandı.