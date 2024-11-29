Giovanni van Bronckhorst'un tazminatı ne kadar?

Beşiktaş'ta topun ağzında olan teknik direktör Giovanni van Bronckhorst'un tazminatı merak konusu oldu. Konuyla ilgili futbol yorumcusu Ali Ece'den dikkat çeken bir iddia geldi.
Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nin 5. haftasında Macaristan'da ev sahibi olduğu karşılaşmada İsrail ekibi Maccabi Tel Aviv'e 3-1 yenildi.
Ligde peş peşe kötü sonuçlar alan siyah-beyazlıların Maccabi Tel Aviv maçından da eli boş dönmesi taraftarın sabrını taşırdı. Beşiktaşlı taraftarlar, siyah-beyazlı takıma İstanbul dönüşünde tepki gösterdi.
Beşiktaş'ta topun ağzındaki isim teknik direktör Giovanni van Bronckhorst.
Maccabi Tel Aviv maçı sonrası istifayı düşünüp düşünmediğine yönelik soruya cevap veren Hollandalı teknik adam, "Şu an tabii ki en iyi anlarımdan birini yaşamıyorum. Hoca olarak daha kötü durumları yaşadım. Pes etmeyen bir insanım. Bunu değiştirmek için mücadele edeceğim" ifadelerini kullandı.
Beşiktaş yönetiminin bugün yapılacak görüşmenin ardından Giovanni van Bronckhorst ile yollarını ayırması bekleniyor.
Peki istifa etmeyi düşünmeyen Hollandalı teknik adam için ne kadar tazminat ödenecek. Konuyla ilgili futbol yorumcusu Ali Ece'den dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı.
YouTube kanalı VOLE'de aldığı istihbaratı paylaşan Ali Ece, Giovanni van Bronckhorst'un tazminatının 7 milyon euroya yakın olduğunu açıkladı.
Öte yandan Beşiktaş'ın bir numaralı hoca adayının Sergen Yalçın olduğu konuşuluyor.