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Hatayspor Fenerbahçe maçına amatör futbolcuyla çıkacak

Hatayspor Fenerbahçe maçına amatör futbolcuyla çıkacak

18:235/01/2025, Pazar
G: 5/01/2025, Pazar
Yeni Şafak
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Trendyol Süper Lig 18. haftasında Hatayspor deplasmanda Fenerbahçe'ye konuk olacak. Kritik maç öncesi beş eksiği bulunan Hatayspor'da ilk 11'de amatör futbolcu yer alıyor.

Trendyol Süper Lig 18. haftasında Hatayspor deplasmanda Fenerbahçe ile karşı karşıya gelecek.

Konuk ekipte Fernandes, Görkem Sağlam, Calvo, Recep Burak Yılmaz ve Cengiz Demir kart cezaları sebebiyle takımını yalnız bırakacak.


Kritik eksikleri bulunan Hatayspor'un zorlu mücadele öncesi ilk 11'i belli oldu:

"Erce, Kamil Ahmet, Diack, Yiğit Ali, Oğuzhan, Selimcan, Abdulkadir, Boutobba, Rui Pedro, Rivas, Aboubakar."

Hatayspor’da Fenerbahçe deplasmanında stoperde amatör lisanslı 2007 doğumlu Yiğit Ali Buz oynayacak. Yiğit Ali’nin kariyerinde 33 Akademi Ligi, 1 Türkiye Kupası maçı bulunuyor.

#Hatayspor
#Fenerbahçe
#Trendyol Süper Lig
#Yiğit Ali Buz

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