Manchester City’nin yıldız futbolcusu İlkay Gündoğan dev kulübün radarına girdi. Sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan 34 yaşındaki yıldızın sürpriz bir imza atabilir. Serie A devi Alman futbolcuyu bedelsiz olarak kadrosuna katmak için şimdiden girişimlere başladı. Detaylar haberimizde.

1 /8 Manchester City'de forma giyen Alman milli futbolcu İlkay Gündoğan, sezon sonunda bitecek olan sözleşmesinin ardından sürpriz bir takıma imza atabilir.



2 /8 Fichajes'te yer alan habere göre; sezon başında yeniden Manchester City'e dönen İlkay, İtalya Serie A devi Inter'in radarında yer alıyor.



3 /8 İtalyan ekibi, tecrübeli futbolcunun sözleşmesinin bitiminin ardından bedelsiz olarak kadrosuna katmak için şimdiden girişimlere başladı.

4 /8 Transfer piyasasında Hakan Çalhanoğlu'nun da yeni bir maceraya yelken açacağı konuşulurken Inter, milli futbolcunun olası ayrılığında İlkay Gündoğan'ı kadrosuna katmak istiyor.



5 /8 Fichajes'te yer alan haberde, İlkay Gündoğan'ın Inter'e kalite ve deneyim getireceği yazıldı.



6 /8 34 yaşındaki futbolcu, bu sezon Manchester City formasıyla 22 resmi maçta görev aldı.



7 /8 Bu maçlarda 2 gol ve 1 asist yaptı.