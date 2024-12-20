Manchester City’nin yıldız futbolcusu İlkay Gündoğan dev kulübün radarına girdi. Sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan 34 yaşındaki yıldızın sürpriz bir imza atabilir. Serie A devi Alman futbolcuyu bedelsiz olarak kadrosuna katmak için şimdiden girişimlere başladı. Detaylar haberimizde.
Manchester City'de forma giyen Alman milli futbolcu İlkay Gündoğan, sezon sonunda bitecek olan sözleşmesinin ardından sürpriz bir takıma imza atabilir.
Fichajes'te yer alan habere göre; sezon başında yeniden Manchester City'e dönen İlkay, İtalya Serie A devi Inter'in radarında yer alıyor.
İtalyan ekibi, tecrübeli futbolcunun sözleşmesinin bitiminin ardından bedelsiz olarak kadrosuna katmak için şimdiden girişimlere başladı.
Transfer piyasasında Hakan Çalhanoğlu'nun da yeni bir maceraya yelken açacağı konuşulurken Inter, milli futbolcunun olası ayrılığında İlkay Gündoğan'ı kadrosuna katmak istiyor.
Fichajes'te yer alan haberde, İlkay Gündoğan'ın Inter'e kalite ve deneyim getireceği yazıldı.
34 yaşındaki futbolcu, bu sezon Manchester City formasıyla 22 resmi maçta görev aldı.
Bu maçlarda 2 gol ve 1 asist yaptı.
İLKAY GÜNDOĞAN'IN PİYASA DEĞERİ KAÇ?
Oyuncunun güncel piyasa değeri ise 10 milyon euro.