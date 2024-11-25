İspanyol basını: Arda Güler Ancelotti'nin başını belaya soktu

Sport gazetesi de "Güler, teknik direktörünün başını belaya soktu" başlığıyla Ancelotti'ye gönderme yaparak, şu değerlendirmede bulundu:





"Son olarak 21 Eylül'de, Espanyol karşısında ilk 11'de çıkan ve 55 dakika oynayan Türk futbolcu, Ancelotti'nin güvenini alamıyordu. Leganes karşısında ileride sağ kanatta görev aldı ve ilk dakikadan itibaren kendini gösterdi. Vinicius'ten sonra takımının en yaratıcı ismi oldu. Mükemmel, füze gibi bir şut çekti, üç kez gole çok yaklaştı. Sahada büyük bir karakter ortaya koyan Arda, Ancelotti'yi bir kez daha düşünmeye zorladı. İtalyan teknik adam, yaratıcılık sorunu yaşayan ve kötü sonuçlar alan Madrid'e çok şey katabilecek bir silahı yeni oynattı. Madrid teknik direktörünün omuzlarında artık bunun sorumluluğu var. Anfield'de Güler'i hesaba katmanın kararı onun olacak."