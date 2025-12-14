Yeni Şafak
Ocak ayında kasaya 40 milyon euro! Tedesco onay verdi: Tam 7 isimle yollar ayrılıyor, 2 yıldızdan rekor gelir bekleniyor

11:2614/12/2025, Pazar
G: 14/12/2025, Pazar
Şampiyonluk hedefiyle mücadele eden Fenerbahçe, ocak ayında kadroda büyük bir revizyona gitmeye hazırlanıyor. Teknik Direktör Domenico Tedesco'nun isteği doğrultusunda, performansından memnun olunmayan ve sisteme uymayan tam 7 oyuncuyla yollar ayrılacak.

Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Fenerbahçe'de, ocak ayında kadroda önemli ölçüde revizyona gidileceği ve bu konuda teknik direktörü Domenico Tedesco'dan onay alındığı ileri sürüldü.



İtalyan teknik adamın, performansını yeterli bulmadığı ya da oyun sistemini uymadığını düşündüğü isimlerle yolların ayrılmasını istediği iddia edildi.



Sözcü gazetesinin haberine göre takımdan ayrılacak isimler şu şekilde;

Sebastian Szymanski

Youssef En-Nesyri

Rodrigo Becao

İrfan Can Eğribayat

Emre Mor

Bartuğ Elmaz

Cenk Tosun

Haberde, Szymanski için Almanya'dan, En-Nesyri'ya ise Arap ve İtalyan kulüplerinden transfer tekliflerin geldiği kaydedildi.



Sarı lacivertli yönetimin Polonyalı futbolcu için 15 milyon euro, Faslı santrafordan ise 25 milyon euro olmak üzere, toplam 40 milyon euro bonservis geliri bekliyor.



Becao, Cenk ve Emre ile Süper Lig'den ilgilenen kulüplerin olduğu belirtilirken, kaleci İrfan Can'a ise Polonya'nın Cracovia takımının talip olduğu belirtildi.



#Fenerbahçe
#Tedesco
#Sadettin Saran
