Osimhen için olay iddia: Bir yıl futboldan uzak kalabilir

Napoli Kulübü, Victor Osimhen'in bir an önce transfer kararını vermesini bekliyor. İtalyan ekibinin, gelen teklifleri bekleten Nijeryalı futbolcu için ciddi bir yaptırımı gündeme alabileceği bildirildi.
Bonservisi Napoli'de bulunan Victor Osimhen'in henüz transfer kararını vermesi sabırları tüketti.
Galatasaray'ı bekleten ve Al Hilal'in astronomik tekliflerini reddeden Nijeryalı golcünün büyük bir riskle karşı karşıya kalabileceği bildirildi.
İtalyan basınından La Repubblica, Napoli Kulübü'nün bir an önce kararını vermesini beklediği Osimhen'in bu tavrını değiştirmemesi durumunda oyuncuyu kadro dışı bırakmayı düşündüğünü yazdı.
Haberde, Osimhen'in satılmaması ve kadro dışı kalması durumunda 1 yıl futboldan uzak kalabileceği aktarıldı.
Öte yandan İtalyan ekibinin Victor Osimhen'i 15 Temmuz'da başlayacak yeni sezon hazırlık kampına davet ettiği de öne sürüldü.