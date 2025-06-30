Osimhen için olay iddia: Bir yıl futboldan uzak kalabilir

Napoli Kulübü, Victor Osimhen'in bir an önce transfer kararını vermesini bekliyor. İtalyan ekibinin, gelen teklifleri bekleten Nijeryalı futbolcu için ciddi bir yaptırımı gündeme alabileceği bildirildi.

1 /5 Bonservisi Napoli'de bulunan Victor Osimhen'in henüz transfer kararını vermesi sabırları tüketti.

2 /5 Galatasaray'ı bekleten ve Al Hilal'in astronomik tekliflerini reddeden Nijeryalı golcünün büyük bir riskle karşı karşıya kalabileceği bildirildi.

3 /5 İtalyan basınından La Repubblica, Napoli Kulübü'nün bir an önce kararını vermesini beklediği Osimhen'in bu tavrını değiştirmemesi durumunda oyuncuyu kadro dışı bırakmayı düşündüğünü yazdı.

4 /5 Haberde, Osimhen'in satılmaması ve kadro dışı kalması durumunda 1 yıl futboldan uzak kalabileceği aktarıldı.