Sadettin Saran’dan Kasımpaşa maçı biter bitmez flaş hamle

Trendyol Süper Lig’in 23. Haftasında Fenerbahçe sahasında Kasımpaşa ile 1-1 berabere kaldı. Galatasaray ile puanları eşitleme fırsatını değerlendiremeyen sarı lacivertli kulüpte, başkan Sadettin Saran maç biter bitmez soyunma odasına indi.
Fenerbahçe, Süper Lig’in 23. Haftasında sahasında Kasımpaşa ile son dakikalarda yediği golle 1-1 berabere kaldı.
Sarı lacivertliler bu maçı kazanabilseydi, lider Galatasaray ile puan farkını eşitleyecekti.
Karşılaşma sonrasındaysa Fenerbahçe Kulübü Başkanı Sadettin Saran, soluğu soyunma odasında aldı.
Saran’ın, oyunculara şu konuşmayı yaptığı öğrenildi.
“Kazanabilsek, Galatasaray’ı yakalayacaktık. Fakat bu bir son değil. Daha önümüzde çok fazla maç var.”
“Pes etmeyeceğiz, savaşarak yolumuza devam edip şampiyon olacağız.”
“Ben sizlere güveniyorum. Taraftar size güveniyor. Hep birlikte birlik olmaya devam edeceğiz ve şampiyonluk yaşayacağız.”