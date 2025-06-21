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Sebastian Haller Süper Lig'e çok yakın: Anlaşma sağlanmak üzere

Sebastian Haller Süper Lig'e çok yakın: Anlaşma sağlanmak üzere

15:4221/06/2025, Cumartesi
G: 21/06/2025, Cumartesi
Yeni Şafak
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Borussia Dortmund forması giyen Fildişi Sahilli yıldız Sebastian Haller'in adı Süper Lig ekibiyle anılıyor. 30 yaşındaki forvet oyuncusu için görüşmeler resmen başladı.

Geçtiğimiz sezonu Hollanda ekiplerinden Utrecht'te kiralık olarak geçiren Sebastian Haller Borussia Dortmund'a geri döndü.


Teknik direktör Niko Kovac'ın kadro planlamasında yer almayan Fildişi Sahilli yıldızın Süper Lig'e kiralık olarak geleceği yazıldı.

Dış basında yer alan haberlere göre, Antalyaspor teknik direktör Emre Belözoğlu'nun çok istediği Haller için girişimde bulundu.

Kırmızı-beyazlılar, 30 yaşındaki forvet oyuncusuyla anlaşma noktasına gelirken, kulübüyle kiralık transferi için görüşmelerini sürdürüyor.

2024-25 sezonunda önce Leganes'e devre arasında Utrecht'e kiralanan Haller, toplamda 27 maça çıkarken 6 gol atıp 1 asistlik performans sergiledi.

Sebastian Haller, 2022 Temmuz ayında Borussia Dortmund forması giyemeden kötü huylu testis kanserine yakalanmıştı. Bir süredir tedavi gören Haller, geçirdiği iki operasyonun ardından hastalığını atlatıp yeşil sahalara geri dönmüştü.


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