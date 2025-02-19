Şenol Güneş'ten TFF'ye dikkat çeken öneri: Hakem maçı tatil etsin

"Seyircilerin küfürlerinin de çözümü var. Küfrü, hastalıklı insan kabul eder. Çözüm arıyorsak kolayı var, talimata bakın. Bir müsabakada, provokasyon yapmayan oyuncuya sürekli... Ben Uğurcan'ı tebrik ediyorum, hiçbir şey yapmadan maçı bitirdi. Oyun başında kale arkası önünde bekledim. Orada bir sorun vardı. Tüm seyirci Uğurcan'a bir şey yapıyormuş gibi, orada bir sorun vardı. Maç boyunca devam etti. Maç boyunca müdahale hakkımız yok ama kınama hakkımız hep var. Beşiktaş camiasından bana telefonla ulaşanlar oldu, üzgün olduklarını, özür dilediklerini söylediler. Bunu yapan grup sağlıksızdır. Benim taraftarım da yapsa kınarım. Çözüm, TFF'nin para cezası vermesi de değil. Irkçılık da ne yapıyorsunuz, talimatta var. Maçı tatil edebiliyorsunuz. Küfre para cezası veriyorsunuz. Kulüpler para ödüyor. O taraftar sokakta da küfrediyor. Futbol sahaları, ahlak değerlerinin yerleri olmalı. Ahlaksızlığa yer verenler başkaları. Susmak belki daha iyi. Biz ne söyleyeceği kardeşim, kolayı var. Hakeme ilk dakikadan son dakikaya küfür etsem ceza alır mıyım, almaz mıyım? Soruyorum TFF'ye. Sadece para cezasıysa oyun başından itibaren aynı şeyi yapalım. Değilse ayıpsa çirkinse, hakem maçı tatil etsin. Bakalım o taraftar bir daha küfredebilir mi?"