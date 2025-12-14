Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında bu akşam oynanacak olan Trabzonspor - Beşiktaş derbisinin VAR hakemi MHK tarafından açıklandı. Peki, Trabzonspor - Beşiktaş maçının VAR hakemi kim? İşte detaylar.

1 /3 Trendyol Süper Lig'in 16. haftası büyük bir derbiye sahne oluyor.



2 /3 Ligin en önemli maçlarından biri olan Trabzonspor - Beşiktaş karşılaşmasının VAR hakemi Merkez Hakem Kurulu (MHK) tarafından resmen belirlendi.

