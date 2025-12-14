Yeni Şafak
Trabzonspor-Beşiktaş derbisine kritik atama! MHK, dev maçın VAR hakemini duyurdu

Trabzonspor-Beşiktaş derbisine kritik atama! MHK, dev maçın VAR hakemini duyurdu

14/12/2025, Pazar
G: 14/12/2025, Pazar
Yeni Şafak
Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında bu akşam oynanacak olan Trabzonspor - Beşiktaş derbisinin VAR hakemi MHK tarafından açıklandı. Peki, Trabzonspor - Beşiktaş maçının VAR hakemi kim? İşte detaylar.

Trendyol Süper Lig'in 16. haftası büyük bir derbiye sahne oluyor.


Ligin en önemli maçlarından biri olan Trabzonspor - Beşiktaş karşılaşmasının VAR hakemi Merkez Hakem Kurulu (MHK) tarafından resmen belirlendi.


Kritik derbide Video Yardımcı Hakem (VAR) koltuğunda Alper Çetin oturacak. Çetin'e bu önemli görevde Mehmet Kısal ve İbrahim Çağlar Uyarcan yardımcı olacak.


