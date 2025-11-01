Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Futbol
Tümer Metin'den dev maçla ilgili çarpıcı tahmin! "Trabzonspor kazanırsa..."

Tümer Metin'den dev maçla ilgili çarpıcı tahmin! "Trabzonspor kazanırsa..."

13:191/11/2025, Cumartesi
G: 1/11/2025, Cumartesi
Diğer
Sonraki haber

Süper Lig'in 11. haftasında Galatasaray evinde Trabzonspor ile karşılaşacak. Zorlu mücadeleyi değerlendiren Tümer Metin, derbiyle ilgili çarpıcı bir tahminde bulundu.

Galatasaray ile Trabzonspor arasında bu akşam saat 20.00'de oynanacak maç öncesi Tümer Metin, Asist Analiz YouTube kanalına değerlendirmelerde bulundu. Metin'in açıklamaları şöyle:

"Fatih Tekke'yi tebrik ediyorum, Trabzonspor iyi kadro kurdu. Bence geleceği olan bir kadro, yaş ortalaması da çok düşük."

"Ligin zirvesine tutundular. Kazanırlarsa şunu iddia ederek söyleyeyim ligin sonuna kadar yarışın içinde kalır Trabzonspor."

"Şampiyon olur olmaz önümüzdeki haftalarda tekrar değerlendiririz ama yarışın içinde kalır, çok önemli."

"Bu dörtlünün içinde en rahat olan Okan Buruk, hem kredi hem de puan kredisi olarak. İçeride oynamasının avantajı var."

#Süper Lig
#Tümer Metin
#Galatasaray
#Trabzonspor
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
ASGARİ ÜCRETLİNİN MERAKLA BEKLEDİĞİ ZAM BEKLENTİSİ AÇIKLANDI: 2026 Asgari ücret zammı ne kadar olacak? İşte bütün olasılıklar