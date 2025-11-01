Tümer Metin'den dev maçla ilgili çarpıcı tahmin! "Trabzonspor kazanırsa..."

Süper Lig'in 11. haftasında Galatasaray evinde Trabzonspor ile karşılaşacak. Zorlu mücadeleyi değerlendiren Tümer Metin, derbiyle ilgili çarpıcı bir tahminde bulundu.
Galatasaray ile Trabzonspor arasında bu akşam saat 20.00'de oynanacak maç öncesi Tümer Metin, Asist Analiz YouTube kanalına değerlendirmelerde bulundu. Metin'in açıklamaları şöyle:
"Fatih Tekke'yi tebrik ediyorum, Trabzonspor iyi kadro kurdu. Bence geleceği olan bir kadro, yaş ortalaması da çok düşük."
"Ligin zirvesine tutundular. Kazanırlarsa şunu iddia ederek söyleyeyim ligin sonuna kadar yarışın içinde kalır Trabzonspor."
"Şampiyon olur olmaz önümüzdeki haftalarda tekrar değerlendiririz ama yarışın içinde kalır, çok önemli."
"Bu dörtlünün içinde en rahat olan Okan Buruk, hem kredi hem de puan kredisi olarak. İçeride oynamasının avantajı var."