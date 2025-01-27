Bilim adamları Dünya'dan 100 bin kilometre uzaklıkta beklenmedik bir ses dalgası tespit etti. Manyetik alanının gerildiği bir bölgede tespit edilen sesler bilim adamlarını heyecanlandırdı. İlginç sesler çıkaran kozmik dalgaları daha önce uzayda yakalayan araştırmacılar, ses sinyallerine dönüştürüldüklerinde, keskin notaları tiz kuş seslerini taklit ediyor.
Bilim adamları ilginç bir olaya imza attı. Dünya'dan 100 bin kilometre uzaklıkta, beklenmedik bir yerde kuş cıvıltısı gibi ses çıkaran kozmik dalgalar tespit etti.
Koro dalgaları olarak adlandırılan bu plazma patlamaları, insan işitme duyusuyla aynı frekansta dalgalanıyor. Ses sinyallerine dönüştürüldüklerinde ise keskin notaları tiz kuş seslerini taklit ediyor.
Dünya'dan 100 bin kilometre uzaklıktan geldi
Bu tür sesleri daha önce uzayda yakalayan araştırmacılar, şimdi cıvıl cıvıl dalgaları çok daha uzaklardan, daha önce hiç ölçülmedikleri Dünya'dan 100 bin kilometre uzaklıktan algıladılar.
Lowa Üniversitesi'nden uzay fizikçisi Allison Jaynes, “Bu, fizikle ilgili bu alanda mümkün olabilecek pek çok yeni soru ortaya çıkarıyor” dedi. Bilim adamları pertürbasyonların nasıl gerçekleştiğinden hala emin olmasa da Dünya'nın manyetik alanının bununla bir ilgisi olabileceğini düşünüyorlar. Bu çok büyüleyici, çok zorlayıcı. Bu olaylardan kesinlikle daha fazlasını bulmamız gerekiyor" dedi.
Koro, 1960'larda Antarktika'daki bir araştırma istasyonundaki alıcılar da dahil olmak üzere onlarca yıldır radyo antenlerinde tespit edildi. NASA'nın Van Allen Probları adlı ikiz uzay aracı da Dünya'nın radyasyon kuşaklarından gelen cıvıltıları en yeni tespitten daha yakın bir mesafeden duymuştu.
Jüpiter ve Satürn'ün yakınlarında tespit edildi
En son notlar NASA'nın 2015 yılında Dünya ve Güneş'in manyetik alanlarını keşfetmek üzere fırlatılan Magnetospheric Multiscale uyduları tarafından alındı. Yeni araştırma çarşamba günü Nature dergisinde yayınlandı. Koro dalgaları Jüpiter ve Satürn gibi diğer gezegenlerin yakınlarında da tespit edildi. Hatta uydu iletişimini karıştırabilecek yüksek enerjili elektronlar bile üretebilirler.
Manyetik alanının gerildiği bir bölgede tespit edildi
Beihang Üniversitesi'nden çalışma yazarı Chengming Liu bir e-postada “Bunlar uzaydaki en güçlü ve en önemli dalgalardan biri” dedi. Yeni keşfedilen koro dalgaları, bilim adamlarının beklemediği şekilde, Dünya'nın manyetik alanının gerildiği bir bölgede tespit edildi. Bu da bu cıvıl cıvıl dalgaların nasıl oluştuğuna dair yeni soruları gündeme getiriyor.