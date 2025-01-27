Lowa Üniversitesi'nden uzay fizikçisi Allison Jaynes, “Bu, fizikle ilgili bu alanda mümkün olabilecek pek çok yeni soru ortaya çıkarıyor” dedi. Bilim adamları pertürbasyonların nasıl gerçekleştiğinden hala emin olmasa da Dünya'nın manyetik alanının bununla bir ilgisi olabileceğini düşünüyorlar. Bu çok büyüleyici, çok zorlayıcı. Bu olaylardan kesinlikle daha fazlasını bulmamız gerekiyor" dedi.