19 ülkeden 81 takım katıldı: Üniversiteli gençler Erciyes ile Amerika'da yarıştı

"AMERİKA BAMBAŞKA BİR TECRÜBEYDİ"





Yaşadıkları süreci anlatan takım kaptanı Davut Kiper, “1 yıldır VORTEX UAV takımın kaptanıyım. Bu takıma ilk girişimde mekanik birimi olarak girmiştim. Bu sene biz bu takım olarak ilk defa Amerika'da düzenlenen SUAS yarışmasına katıldık. Dünyanın en prestijli İHA yarışması olarak geçmekte. Büyük İHA'mızla o yarışmaya katıldık. O yarışmada ilk defa katıldığımız için aksilikler oldu tabii ki de. Ama yine de ülkemizi güzel bir şekilde temsil ederek 20’nci olduk. Amerika bambaşka bir tecrübeydi. İlk defa gittiğimiz için çok heyecanlıydık. Bir sürü aksilikler çıktı, bir sürü sıkıntılar çıktı ama hepsine rağmen çok güzeldi. Bu konuda çok büyük arkadaşlıklar edindik. Çok büyük destekler aldık. O destekler için de çok teşekkür ederiz” diye konuştu.