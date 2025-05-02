53 yıl sonra geri dönüyor: Kontrolden çıkan yarım tonluk gizemli Sovyet kapsülü Dünya’ya düşebilir

Okyanusa düşme ihtimali daha yüksek





Uzmanlara göre kapsül, Londra ile Güney Amerika’nın en güney ucu arasında bir bölgeye düşebilir. Ancak Dünya yüzeyinin büyük bölümü denizlerle kaplı olduğu için, okyanusa düşmesi daha olası bir senaryo.



