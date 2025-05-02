53 yıl sonra geri dönüyor: Kontrolden çıkan yarım tonluk gizemli Sovyet kapsülü Dünya’ya düşebilir

Venüs'e yönelik görevinden geri dönemeyen 500 kilogramlık Sovyet uzay aracı Kosmos 482, kontrolden çıkarak Dünya'ya doğru ilerliyor. Fırlatma roketindeki bir arıza, kapsülün güvenli bir şekilde yeryüzüne inmesini engelledi. Şu anda uzmanlar, atmosfere girişi potansiyel tehlike yaratabilecek bu aracı dikkatle takip ediyor.
1970’li yıllarda Venüs’e ulaşmak üzere fırlatılan Sovyet yapımı Kosmos 482 uzay aracı, aradan geçen yarım yüzyılın ardından Dünya’ya geri dönüyor. Ancak bu dönüş ne planlı ne de kontrollü olacak. Uzmanlar, yaklaşık 500 kilogram ağırlığındaki iniş kapsülünün önümüzdeki hafta kontrolsüz şekilde yeryüzüne çarpabileceği uyarısında bulunuyor.
240 KM hızla dünyaya düşebilir
Hollandalı uzay izleme uzmanı Dr. Marco Langbroek’in öngörüsüne göre, kapsül 10 Mayıs civarında Dünya atmosferine giriş yapacak. Eğer atmosferde tamamen yanmazsa, saatte 240 kilometreye varan bir hızla yere çarpabilir.
Langbroek, “Bu tür olaylarda risk sıfır değil ancak büyük bir tehlike de söz konusu değil. Yıldırım çarpma olasılığı bile daha yüksek” diyerek paniğe gerek olmadığını vurguladı.
Tam 53 yıldır yörüngede dönüyor
Kosmos 482, 1972 yılında Sovyetler Birliği tarafından Venüs’e iniş amacıyla uzaya gönderilmişti. Ancak fırlatma roketinde yaşanan arıza nedeniyle araç yörüngeden çıkamamış ve görevini tamamlayamamıştı. Yıllar içinde parçalarının bir kısmı atmosfere girip yok olurken, yaklaşık bir metre çapındaki dayanıklı kapsül hâlâ yörüngede dönmeye devam ediyor.
Atmosferi delebilir
Venüs’ün yoğun atmosferine dayanacak şekilde tasarlanan kapsülün, Dünya atmosferinden geçişte parçalanmadan kurtulma ihtimali bulunuyor. Bu da, yere düşme senaryosunu daha ciddi hale getiriyor.
Harvard-Smithsonian Astrofizik Merkezi’nden Dr. Jonathan McDowell, “Eğer ısı kalkanı görevini yapmazsa, kapsül atmosferde yanar. Ama dayanırsa, gökyüzünden yarım tonluk bir metal top düşecek demektir” açıklamasında bulundu.
Okyanusa düşme ihtimali daha yüksek
Uzmanlara göre kapsül, Londra ile Güney Amerika’nın en güney ucu arasında bir bölgeye düşebilir. Ancak Dünya yüzeyinin büyük bölümü denizlerle kaplı olduğu için, okyanusa düşmesi daha olası bir senaryo.
Hatırlanacağı üzere, benzer şekilde 2022’de Çin’e ait bir roket ve 2018’de yine Çin’in uzay istasyonu Tiangong-1, kontrolsüz olarak atmosfere giriş yapmış ve her ikisi de okyanusa düşmüştü.