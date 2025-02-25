Alper Gezeravcı: Ay yüzeyine iniş yapan 6'ncı ülke olmayı hedefliyoruz

Öğrencilere motive edici mesajlar





Alper Gezeravcı, konferans sonunda öğrencilerin sorularını yanıtlayarak motivasyon aşıladı. Bilim, teknoloji, savunma sanayi, milli bağımsızlık ve Türkiye'nin gelecekteki hedefleri gibi önemli konularda öğrencilere tavsiyelerde bulundu. Alper Gezeravcı, gençlere yalnızca bilim ve teknoloji alanında değil, aynı zamanda millî bilinç, vatan sevgisi ve büyük hedeflere ulaşma yolunda cesaretli bir şekilde çalışmalarını sürdürmeleri gerektiğini belirtti. Gezeravcı "Anne babanın duası, öğretmenlerin yol gösterici ışığı ve devletimizin güçlü iradesi ile gerçekleştiremeyeceğimiz başarı yok. Kendinize ve ülkenize güvenin ve çok çalışın gençler. Herhangi bir konuda motivasyona ihtiyaç duyduğumda kendime her zaman şunu söylüyorum. Bu işi dünyada daha önce yapmış bir insan var mı? Cevap evetse o zaman ben de yapabilirim diyorum. Sizler de yapabilirsiniz. Yeter ki hedefleriniz ve hayalleriniz olsun ve onlara ulaşmak için çok çalışın" diyerek, Türk gençlerine cesaret verdi. Gezeravcı, sunum boyunca öğrencilere ilham vererek onların potansiyellerini keşfetmelerine katkı sağlamayı başardı. Program sonunda, Akdeniz Üniversitesi Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Şükrü Özen ve Prof. Dr. Cengiz Toker, Alper Gezeravcı'ya teşekkür plaketi takdim etti.