Bayburt'ta keşfettiği böcek türüne eşinin ismini verdi: 'Mogulones Neslihanae'

Neslihan Gültekin'den eşine teşekkür

Eşinin keşfettiği böcek türüne adını vermesinden dolayı mutlu olduğunu vurgulayan Doç. Dr. Neslihan Gültekin, şunları kaydetti: "İsmimin böceğe verilmesi çok keyifli, bazıları bunu çok istemez ama literatürde yer almanız çok önemli ve güzel bir duygu. Siz ölseniz bile isminiz literatürde devam edecek. Yurt dışında dünyanın dört bir yanından insanlar bunu takip edecek ve atıf alacaksınız, bundan dolayı çok mutlu oldum. Taksonomide bunlar çok kıymetli. Eşim ve bilim insanlarına teşekkür ederim."