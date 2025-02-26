Bayburt'ta keşfettiği böcek türüne eşinin ismini verdi: 'Mogulones Neslihanae'

Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Entomoloji Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi ve Biyoçeşitlilik Uygulama ve Araştırma Merkezi Biyoçeşitlilik Bilim Müzesi Kurucu Direktörü Prof. Dr. Levent Gültekin, Kop Dağı'nda keşfettiği böceği, 25 yıllık çalışma hayatında en büyük destekçisi ve meslektaşı olan eşinin ismiyle literatüre duyurdu.
25 yıldır araştırma yapıyor
Prof. Dr. Levent Gültekin, 25 yıldır doğada yaptığı araştırmalar sonucu tespit ettiği yeni türleri bilim dünyasına kazandırıyor.
Böcek türünü Bayburt'ta keşfetti
Bu kapsamda Gültekin, yaklaşık 5 yıl önce Erzurum–Bayburt kara yolu üzerindeki Kop Dağı'nda yeni bir böcek türü keşfetti.
Eşinin ismini verdi
Doktora hocası Boris Korotyaev'in de önerisiyle, bulunan yeni türe "neslihanae" isminin verilmesi kararlaştırıldı. Yaklaşık 5 yıl süren araştırma sonucunda keşfedilen böcek, "mogulones neslihanae" adıyla bilim dünyasına kazandırıldı.
'Doktora hocamda böyle önerdi'
Prof. Dr. Levent Gültekin, araştırma ve bilimsel çalışmalara meslektaşı da olan eşinin çok önemli destekler verdiğini belirterek, "Hem Kop Dağı hem de Kars yolundaki Aras Vadisi'nin Karakurt bölgesinde topladığımız ve 3 hocayla tanımladığımız türe doktora hocamın da önerisiyle eşimin adını verip literatüre duyurduk." dedi.
Başka böcek türlerine de kendi adını ve soyadını verdi
Gültekin, "Keşfettiğimiz türleri yayınlanana kadar isimleri verilen kişilere bildirmiyoruz. Bu tip şeyler bizim yaşantımızda sık oluyor. Bilime katkı yapan insanların adının literatüre geçmesi bizi mutlu ediyor. Şimdiye kadar 6 yeni türe 'leventi' ya da 'gultekini' ismi verildi." diye konuştu.
Neslihan Gültekin'den eşine teşekkür
Eşinin keşfettiği böcek türüne adını vermesinden dolayı mutlu olduğunu vurgulayan Doç. Dr. Neslihan Gültekin, şunları kaydetti: "İsmimin böceğe verilmesi çok keyifli, bazıları bunu çok istemez ama literatürde yer almanız çok önemli ve güzel bir duygu. Siz ölseniz bile isminiz literatürde devam edecek. Yurt dışında dünyanın dört bir yanından insanlar bunu takip edecek ve atıf alacaksınız, bundan dolayı çok mutlu oldum. Taksonomide bunlar çok kıymetli. Eşim ve bilim insanlarına teşekkür ederim."