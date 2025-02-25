Bilim adamlarından şaşırtan araştırma: 'Sanılandan daha mümkün' diyerek açıkladılar

Bilim adamları uzayda yaşamın sanılandan çok daha mümkün olabileceğini ortaya koyan yeni bir araştırmaya imza attı. Yeni bulgular, bu süreçlerin ilk bakışta o kadar da imkansız ya da zor olmadığını gösterdi.
Bilim adamları tarafından yapılan yeni bir araştırma uzayda yaşamın sanılandan daha mümkün ve yakın olduğunu iddia eden bir araştırmaya imza attı.
“Zor adımlar” teorisi, akıllı yaşamın varlığı için bir dizi olasılık dışı olayın gerçekleşmesi gerektiğini savunuyordu.
Yer bilimleri profesörü ve çalışmanın ortak yazarı Jennifer Macalady, “Bu, yaşamın tarihi hakkında düşünme şeklimizde önemli bir değişim” ifadesinde bulundu. Macalady, karmaşık yaşamın evriminin şansa değil, yaşam ile çevresi arasındaki etkileşimle ilgili olabileceğini savunarak, evrendeki yerimizi anlama çabasında heyecan verici yeni araştırma yolları açtıklarını vurguladı.
Geleneksel görüşün aksine, yaşamın küresel çevre koşulları uygun olduğunda meydana geldiğini iddia eden araştırmacılar, bu süreci, yaşamının gelişimi sırasında nispeten öngörülebilir bir süreç olarak değerlendiriliyor.
Pennsylvania Üniversitesi’nde Macalady’nin astrobiyoloji laboratuvarında çalışan Mills, “İnsanlar Dünya tarihinde ‘erken’ ya da ‘geç’ değil, koşullar uygun olduğunda ‘tam zamanında’ evrimleşti. Belki de bu sadece bir zaman meselesi ve diğer gezegenler bu koşullara daha hızlı ulaşabilirken, bazıları daha uzun sürebilir” dedi.
Araştırmacılar, diğer gezegenleri inceleyerek bu zor adımların gezegenimize özgü olup olmadığını araştırmak veya bu süreçlerin Dünya'da birden fazla kez gerçekleşip gerçekleşmediğini görmek için gezegenimizi yeniden gözden geçirmek gibi yaklaşımlar üzerinde duruyor.
Çalışma, Science Advances dergisinde yayımlanan "A reassessment of the 'hard-steps' model for the evolution of intelligent life" (Akıllı yaşamın evrimi için 'zor adımlar' modelinin yeniden değerlendirilmesi) başlıklı makale ile kamuoyuna duyuruldu.