Bilim adamlarının 10 yılda çözemediğini yapay zeka 48 saatte çözdü: İşte tıp dünyasında çığır açacak o araştırma

Hızla gelişen yapay zeka teknolojisi bilim dünyasında çığır açan bir gelişmeye imza attı. Yapay zeka, bilim adamlarının yıllardır araştırdığı antibiyotiklere dirençli "süper bakterilerin" yayılma mekanizmasını sadece 48 saat içinde çözdü.
İngiltere'deki Imperial College London'dan Profesör José R. Penadés ve ekibi, süper bakterilerin farklı virüslerden bir kuyruk oluşturarak yayılabildiğini öne süren bir hipotez üzerinde çalışıyordu.
Bilim adamları, bu mekanizmayı anlamak için on yılı aşkın süredir araştırmalar yürütüyordu.
Ancak Google tarafından geliştirilen "co-scientist" adlı yapay zeka aracı, bu sonuca sadece iki gün içinde ulaştı.
Dahası, yapay zeka yalnızca mevcut hipotezi doğrulamakla kalmadı, aynı zamanda süper bakterilerin yayılmasına dair daha önce düşünülmemiş dört farklı hipotez daha üretti.
Bu durum, yapay zekanın bilimsel araştırmalarda ne kadar etkili olabileceğini bir kez daha kanıtladı.
Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Penadés, araştırması henüz yayımlanmadığı için yapay zekanın bu sonucu kamusal alanda bulmuş olamayacağını söyledi ve aracın oluşturduğu sonuçları gördüğünde yaşadığı şoku "Biriyle alışverişteydim ve onlara 'Lütfen beni bir saat yalnız bırakın, bunu sindirmem gerekiyor' dedim.'" sözleriyle anlattı.
Yapay zeka bilimde yeni bir dönem açıyor
Yapay zeka teknolojileri, sağlık ve biyoteknoloji alanında giderek daha büyük bir rol oynuyor. Bu son gelişme, bilim insanlarının yıllar süren çalışmalarını büyük ölçüde hızlandırabilecek bir potansiyel taşımakta.
Sputnik Türkiye'de yer alan habere göre; Penadés, yapay zekanın sunduğu bu hızın, gelecekte antibiyotik direnci gibi küresel sağlık krizlerine daha hızlı çözümler bulunmasını sağlayabileceğini belirtti.