Bilim adamlarının 10 yılda çözemediğini yapay zeka 48 saatte çözdü: İşte tıp dünyasında çığır açacak o araştırma

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Penadés, araştırması henüz yayımlanmadığı için yapay zekanın bu sonucu kamusal alanda bulmuş olamayacağını söyledi ve aracın oluşturduğu sonuçları gördüğünde yaşadığı şoku "Biriyle alışverişteydim ve onlara 'Lütfen beni bir saat yalnız bırakın, bunu sindirmem gerekiyor' dedim.'" sözleriyle anlattı.