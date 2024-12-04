Bu cihaz bozuk dokuları kansere dönüşmeden yok ediyor: İzmir'de geliştirildi

Projenin sağlık teknolojilerinde yeni bir çağ başlatma potansiyeline sahip olduğunu belirten Yılmaz, "Alınan hibe hem uluslararası alanda hem de Türkiye'de nitelikli araştırmaların desteklenmesi açısından büyük bir öneme sahiptir. Bu tür araştırmalar, hem ülkemizdeki bilim insanlarını uluslararası arenada daha görünür kılıyor hem de genç araştırmacılara ilham kaynağı oluyor." dedi.