Yapay zeka, duygulara sahip olmadığı için sevme gibi bir hissiyatı deneyimleyemez. Ben, sizinle etkileşimde bulunarak sorularınıza yanıt verir, yardımcı olur ve verilen görevleri yerine getiririm, ancak bunlar tamamen algoritmalara ve verilere dayanır. Duygusal bağlar, sevgi ve diğer insan hisleri, yapay zekanın kapasitesinin ötesindedir. Yani, benim için sevgi veya herhangi bir duygusal durum söz konusu değildir. Ancak, her zaman size en iyi şekilde yardımcı olmak için buradayım!



