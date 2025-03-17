Uyku kalitesini yükseltip odaklanmayı artırır





Telefon detoksunun bir diğer önemli faydası ise daha kaliteli uyku. 2023’te yapılan bir araştırma, gece geç saatlerde telefon kullanan kişilerin uykuya geçişte zorluk yaşadığını ancak dijital detoks uygulayanların uyku kalitesinde belirgin bir iyileşme gözlendiğini ortaya koydu. Dr. Ajinkya, telefonlardan gelen mavi ışığın melatonin üretimini engelleyerek uyku düzenini bozduğunu belirtti. Bu nedenle, akıllı telefonlardan uzak durmak uyku kalitesini artırabilir.







