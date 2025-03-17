Cep telefonlarının hayatımıza girmesiyle birlikte, teknolojinin faydaları kadar zararları da artmaya başladı. Her geçen yıl akıllı telefon bağımlılığına dair endişeler çoğalırken, yapılan bir araştırma bu cihazlardan uzak durmanın beynimizde ne gibi etkiler yapacağını ortaya koydu. İşte, 3 gün boyunca akıllı telefon kullanmamanın beyninizde yapacağı değişiklikler...
Geçtiğimiz günlerde yayımlanan bir çalışmada, 25 genç yetişkinin 72 saat boyunca akıllı telefon kullanmamaları sağlanarak, bu sürenin beyin aktiviteleri üzerindeki etkileri incelendi.
Sonuçlar, telefon kullanımını kesmenin beynin ödül ve istek bölgelerinde büyük değişiklikler yaptığını gösterdi.
Bu etkiler, alkol ve madde bağımlılığı gibi alışkanlıkların etkileriyle benzerlik gösterdi.
Beyne format atıyor
Kokilaben Dhirubhai Ambani Hastanesi'nden psikiyatrist Dr. Shaunak Ajinkya, akıllı telefonlardan birkaç günlüğüne uzak durmanın beyin için güçlü bir sıfırlama etkisi yaptığını belirtti.
Dr. Ajinkya, dijital cihazlardan ara vermenin odaklanmayı artırabileceğini ve kişisel sağlığı iyileştirebileceğini vurguladı. Ayrıca, telefon kullanımının kısıtlanmasının, kişilerin yüz yüze etkileşimlerde daha dikkatli hale gelmelerine ve duygusal zekalarını geliştirmelerine yardımcı olduğunu söyledi.
İnsanlar daha dikkatli bir şekilde beden dilini ve sözel olmayan ipuçlarını fark etmeye başlar ve böylece sosyal ilişkilerde daha derin bağlar kurulur.
Uyku kalitesini yükseltip odaklanmayı artırır
Telefon detoksunun bir diğer önemli faydası ise daha kaliteli uyku. 2023’te yapılan bir araştırma, gece geç saatlerde telefon kullanan kişilerin uykuya geçişte zorluk yaşadığını ancak dijital detoks uygulayanların uyku kalitesinde belirgin bir iyileşme gözlendiğini ortaya koydu. Dr. Ajinkya, telefonlardan gelen mavi ışığın melatonin üretimini engelleyerek uyku düzenini bozduğunu belirtti. Bu nedenle, akıllı telefonlardan uzak durmak uyku kalitesini artırabilir.
Dijital Detoks için atılması gereken ilk adımlar
Dr. Ajinkya, üç gün boyunca akıllı telefon kullanmamanın zorlayıcı olabileceğini ancak telefon kullanımını azaltmanın ciddi faydalar sağlayacağını söyledi. Bu süreci daha verimli hale getirmek için bazı önerilerde bulundu
Telefonsuz Zaman Dilimleri Belirleyin
Öğle yemekleri veya yatmadan önce telefon kullanmamaya çalışın.
Rahatsız Etme Modu Kullanın
Telefonunuzu sessize alarak sürekli bildirim almayı engelleyin.
Çevrimdışı Aktivitelere Yönelin
Okuma, yürüyüş yapma veya yeni bir hobi edinme gibi ekran dışı etkinliklerle vakit geçirin.
Bu küçük ama etkili adımlar, dijital dünyadan uzaklaşmanıza ve zihinsel sağlığınızı iyileştirmenize yardımcı olabilir. Telefon detoksunun etkileri, kısa sürede fark edilmese de, uzun vadede daha sağlıklı bir yaşam sürdürmenize olanak sağlayabilir.