Geleceğin altınını üretti, İngiltere ortak olmak istiyor: Ankaralı girişimci kadına TÜBİTAK destek verdi

Mevcut alg teknolojilerinin gelişime çok açık olduğunu ve bu konuda Türkiye'den dünyaya açılan önemli bir aktör olmak istediklerini belirten Alkan, "Algler, türler arasında değişkenlik göstermekle birlikte çeşitli proteinleri, antioksidanları ve vitaminleri zengin bir şekilde barındıran çok kıymetli bir doğal kaynak niteliği taşıyor. Bu fonksiyonel profilinden dolayı da esasında tarım, gıda, kozmetik endüstrilerinde çok büyük bir potansiyel vadediyor." diye konuştu.





Alkan, toprak bozulması, gıda krizi, su kıtlığı gibi küresel problemler sebebiyle her geçen gün daha fazla yeşil, fonksiyonel ve zehirsiz çözüme ihtiyaç duyulduğuna dikkati çekerek, Avrupa Yeşil Mutabakatı kapsamında hazırlanan "Çiftlikten Çatala Stratejisi" gibi düzenlemelerin söz konusu teknolojinin geliştirilmesinde itici güç olduğunu ifade etti.