Gizemli sinyalin sırrı çözüldü: Bilim adamları 'Heyecan verici' diyerek açıkladı

Uzaydan gelen garip radyo sinyallerinin gizemi çözüldü. Massachusetts Teknoloji Enstitüsü’ndeki (MIT) bilim adamları, hızlı radyo patlamalarından (FRB) kaynaklı Dünya'ya gelen gizemli radyo sinyallerini inceledi. Araştırmacılar, garip radyo sinyallerinin kaynağının Dünya'dan yaklaşık 200 milyon ışık yılı uzakta olan Nötron yıldızı olduğunu ve bu keşfin heyecan verici olduğunu açıkladı.
MIT, (Massachusetts Teknoloji Enstitüsü) uzaydan gelen radyo dalgalarının kaynağını buldu.
İlk olarak 2007 yılında keşfedilen bu sinyallerin, Harvard-Smithsonian Astrofizik Merkezi'nden teorik fizikçi Profesör Avi Loeb gibi bilim adamları tarafından, uzaylı medeniyetlerden kaynaklanabileceği öne sürülmüştü.
Araştırmacılar, garip radyo sinyallerinin kaynağının Dünya'dan yaklaşık 200 milyon ışık yılı uzakta olan Nötron yıldızının olduğunu açıkladı.
200 milyon ışık yılı uzaklıkta
Massachusetts Teknoloji Enstitüsü'ndeki (MIT) bilim adamları bir FRB'nin kökenini belirlediler ve bunun bir nötron yıldızına şüpheli derecede yakın olduğunu buldular. Nötron yıldızı, bir şehir büyüklüğünde ancak güneşin kütlesine sahip, aşırı yoğun çökmüş bir yıldızdır. Bu yıldız, Dünya’dan yaklaşık 200 milyon ışık yılı uzakta ve bilim insanlarının radyo patlamasının kaynağı olduğuna inandığı yoğun bir manyetik alanla çevrili.
MIT’de fizik doçenti olan Dr. Kiyoshi Masui şunları söyledi:
“Bu yüksek manyetik alanlara sahip nötron yıldızlarının diğer bir adıyla magnetarların çevresinde atomlar var olamaz; manyetik alanlar tarafından parçalanırlar. Burada heyecan verici olan şu: Kaynağa yakın bu manyetik alanlarda depolanan enerji, yeniden şekillenerek ve burkulmalar yaşayarak, evrenin yarısını geçip görebildiğimiz radyo dalgalarına dönüşüyor.”
Hızlı radyo patlamaları (FRB’ler), milisaniyeler süren radyo dalgası patlamalarıdır ve o kadar güçlüdürler ki milyarlarca ışık yılı yol katederek Dünya’da tespit edilebilirler.
Uzaydan gelen bir mesaj mı?
Daha önce Profesör Loeb, bu enerji patlamalarının uzaylı medeniyetler tarafından askeri amaçlarla ortaya çıkarılmış güçlü bir radyo ışını olabileceğini iddia etmişti. Ancak birçok bilim adamı, bu tür sinyallerin daha doğal kökenlere sahip olduğunu söyleyip, 2022 yılında tespit edilen bir FRB’yi detaylı bir incelemeye almıştı.
Uzun süre araştırma yapan ekip, bu radyo patlamasının, bir nötron yıldızına çok yakın bir bölgeden, yaklaşık 10 bin km uzaklıkta meydana geldiğini keşfetti. Uzaklık, onu yıldızın manyetik alanının içine yerleştiriyor ve bu da hızlı radyo patlamasının manyetosferden kaynaklanabileceğine dair ilk kesin kanıtı ortaya koyuyor.
MIT Kavli Astrofizik ve Uzay Araştırmaları Enstitüsü’nde doktora sonrası araştırma görevlisi ve çalışmanın baş yazarı olan Kenzie Nimmo, "Nötron yıldızlarının çevresindeki bu ortamda manyetik alanlar, evrenin üretebileceği sınırların gerçekten en uç noktasında. Bu parlak radyo emisyonlarının, o aşırı plazmadan kaçıp kaçamayacağı konusunda çok fazla tartışma vardı.” ifadelerini kullandı.
İlk hızlı radyo patlamasının tespit edilmesinden bu yana, astronomlar hem Samanyolu galaksisinde hem de 8 milyar ışık yılı uzaklıkta tespit edilen binlerce FRB gözlemledi. Araştırma Nature dergisinde yayınlandı.