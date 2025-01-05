Gizemli sinyalin sırrı çözüldü: Bilim adamları 'Heyecan verici' diyerek açıkladı

200 milyon ışık yılı uzaklıkta

Massachusetts Teknoloji Enstitüsü'ndeki (MIT) bilim adamları bir FRB'nin kökenini belirlediler ve bunun bir nötron yıldızına şüpheli derecede yakın olduğunu buldular. Nötron yıldızı, bir şehir büyüklüğünde ancak güneşin kütlesine sahip, aşırı yoğun çökmüş bir yıldızdır. Bu yıldız, Dünya’dan yaklaşık 200 milyon ışık yılı uzakta ve bilim insanlarının radyo patlamasının kaynağı olduğuna inandığı yoğun bir manyetik alanla çevrili.



