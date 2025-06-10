Göklerde servet var: Ay’da trilyon dolarlık hazine keşfedildi

Ancak Ay'ı kar amacıyla kazmanın yasal olup olmadığı, cevabı belirsiz bir soru olmaya devam ediyor.





New Scientist'e göre, 1967'de imzalanan Dış Uzay Anlaşması, uzay kaynağı madenciliği için katı kurallar koyuyor ve herhangi bir ülkenin Ay ve diğer gök cisimleri üzerinde hak iddia etmesini yasaklıyor.



