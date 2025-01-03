Hayalim Selçuk Bayraktar gibi olmak: Henüz 17 yaşında, geliştirdiği proje Ankara'dan davet aldı

Muş Ahi Evran Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Erhan Kasımoğlu ise “Öğrencimiz savunma sanayisi ile ilgili İHA ve SİHA tasarımı ve projesiyle bize geldi. Bizde bunu değerlendirip okulda ona bir yer verdik. Gerekli çalışmalarında destek olduk. Muş Valiliği, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve ilimizdeki farklı alanlarla ilgilenen sanayi ve iş adamlarıyla irtibata geçerek bazı kaynaklarda destek için etkimiz oldu. Bazı öğretmen arkadaşların girişimleriyle Milli Savunma Bakanlığı ile irtibata geçilip projenin örneklerini onlara gönderdik. Öğrencimiz kendisini ve çalışmalarını daha iyi anlatabilmesi için ara tatilde Ankara'ya davet edildi. Bizim de desteklerimizle ülkenin savunma saniyesine ciddi katkısı olacağına inanıyoruz. Bu anlamda bize gelen her öğrenciye destek olup önlerini açıp, onların fikirlerini dinleyip kendi fikrimizi de katıp ufuklarını genişletmek için sürekli yanlarındayız. Öğrencilerimize her türlü katkı ve desteği sunmaya hazırız” ifadelerini kullandı.



