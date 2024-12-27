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İlk sinyal alındı: NASA, Güneş'e en yakın noktaya ulaşarak tarihe geçti

İlk sinyal alındı: NASA, Güneş'e en yakın noktaya ulaşarak tarihe geçti

16:5927/12/2024, Cuma
Yeni Şafak
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NASA, Güneş'e en yakın mesafeden geçen Parker Güneş Sondası'nın bu tarihi uçuşunu başarıyla tamamladığını açıkladı. 24 Aralık'ta Güneş yüzeyine 6,1 milyon kilometre yaklaşan araç, 980 santigrat sıcaklığa ve saatte 690 bin km hıza dayanarak misyonunu bitirdi. Tarihi uçuşa ilişkin açıklamalarda bulunan NASA, "Parker'dan sinyal aldık, araç güvende ve normal çalışıyor." diyerek heyecanını paylaştı. Parker'ın misyonu, Güneş'in korona tabakasını inceleyerek bilim dünyasını aydınlatmak. Uzay aracını 2025'te iki rekor uçuş daha bekliyor.

NASA'ya ait bir uzay aracı, bugüne kadar Güneş'e en çok yaklaşan insan yapımı araç oldu.



Parker Güneş Sondası isimli araç, olağanüstü miktarda radyasyona ve sıcaklığa maruz kalarak Güneş'in dış atmosferinden geçti.



Güneşin arka tarafında kaldığı için birkaç gündür sinyal alınamayan Parker, 26 Aralık'ın son dakikalarında ilk sinyalini gönderdi.



Gelen veriler aracın saatte 692 bin kilometre hıza ve 980 santigrat derece ısıya ulaştığını gösterdi.


NASA, aracın işlevsel halde olduğunu ve güneşin yüzeyine 6,1 milyon kilometre yaklaştığını açıkladı.


Bu, Dünya ile Ay'ın arasındaki mesafenin yaklaşık 16 katı, Dünya ile Güneş arasındaki mesafenin ise 24'te biri.


#NASA
#güneş
#atmosfer

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