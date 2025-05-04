İzmirli miniklerin kısa filmi 3 ülkede 4 festivalde sahnede

Çetinkaya, sözlerini şöyle sürdürdü:





"Edebiyat, müzik, hikaye, hayatla ilgili her şey sinemanın içinde var. Kapsamlı olması nedeniyle üretmesi zor bir alan. Ekipteki çocukların hepsi gelecekte sinemaya yönelebilir diyemiyorum ama çocukken bir film yapabileceğini görmeleri çok önemli. Bu gruptaki öğrencilerin özel yetenekleri var. O nedenle animasyon filmini kısa bir sürede yapabildik. Gelecekte de bazılarının devam edeceğini düşünüyorum çünkü 'Sanat yönetmeni olacağım, hikaye yazacağım, kendi filmimi yapacağım' diyen öğrenciler oldu. Bu sene aynı ekiple ikinci farklı bir film daha yapmayı düşünüyoruz."