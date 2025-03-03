Konya'da akademisyen literatüre kazandırdığı akrebe soyadını verdi

Karakurt, akrebi literatüre kazandırmaktan dolayı mutlu olduğunu belirterek, "Yeni tür morfoloji olarak bakıldığında, diğer türlerden daha küçük. Akreplerde morfoloji küçüldükçe zehrin içeriği de artmaktadır. Laboratuvarımızda yaptığımız analitik çalışmalarımızla üretilen zehirde birçok farklı bileşiğin olduğunu ortaya koyduk." diye konuştu.