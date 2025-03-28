Lise öğrencisi yapay zeka destekli doktor asistanı robot geliştirdi: Hastaları önceden tanıyıp ilaç takibi yapabilecek

Projede birçok sistemin bir arada çalıştığını belirten Yüksek, "Yapay zeka destekli olmasından kaynaklı hastanın kaydını oluşturabiliyorsunuz. Bir defa kayıt oluşturulmasından sonra robot artık hastayı tanıyor. Sorulan sorulara cevap veriyor. Hasta ve doktor arasındaki ilişkiyi güçlendirmeyi amaçladım. Projemi daha da geliştirip Türkiye finalinde derece elde ederek, Van'ı ve okulumu gururlandırmayı hedefliyorum." diye konuştu.