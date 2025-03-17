Muşlu öğrenci 'Akıncı Zırhlı Mayın Tespit Aracı' tasarladı

Öğretmeninin desteğiyle üzerinde sensör ve kameralar olan bir araç tasarladıklarını belirten Toktaş, "Aracımız 10 santimetreye kadar toprak altında olan mayını tespit edebiliyor. Bulduğu mayına kilitleniyor ve hareket etmiyor. Mayın güvenli bir şekilde patlatılıncaya ya da bulunduğu yerden çıkarılıncaya kadar kendini kilitliyor. Yaptığımız kodu buraya giriyoruz ve bu kodlar aracımıza komut veriyor." dedi.