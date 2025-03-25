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NASA 'çok önemli bir ipucu' diyerek paylaştı: İşte Mars'taki o inanılmaz keşif

NASA 'çok önemli bir ipucu' diyerek paylaştı: İşte Mars'taki o inanılmaz keşif

14:4625/03/2025, Salı
G: 25/03/2025, Salı
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Mars'ta eski bir göl yatağında bir düzine karbon atomundan oluşan zincirler tespit edildi. Zincirlerin Mars'taki yaşamın tarihi hakkında 'önemli bir ipucu olabileceği' açıklandı. NASA araştırmacıları yayınlanan raporda, "Bu moleküllerin kökeni ve dağılımı, Mars'taki potansiyel biyolojik imzaların araştırılmasında büyük ilgi görüyor" ifadelerini kullandı.

Mars'taki eski bir göl yatağında bir düzine karbon atomundan oluşan zincirler tespit edildi.

 Zincirlerin Mars'taki yaşamın tarihi hakkında 'önemli bir ipucu olabileceği' açıklandı.



Bulgular, NASA'nın ‘Curiosity' uzay aracındaki örnekleme cihazı tarafından toplandı ve uluslararası bir ekip, sonuçları Dünya'daki bir laboratuvarda doğruladı.

Araştırma, Fransız Ulusal Bilimsel Araştırma Merkezi'nde (CNRS) görevli analitik kimyager Caroline Freissinet tarafından yönetildi.

NASA araştırmacıları yayınlanan raporda, "Bu moleküllerin kökeni ve dağılımı, Mars'taki potansiyel biyolojik imzaların araştırılmasında büyük ilgi görüyor" ifadelerini kullandı.


Curiosity'nin amacının, Mars'ta yaşam olup olmadığını belirleyebilecek ipuçları toplamak olduğu ifade edildi. 


#Mars
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#keşif

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