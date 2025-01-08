NASA'dan uzay çağını değiştirecek keşif: Ay saatinin ayrıntıları ortaya çıktı

Ay ve dünya saati arasındaki fark ne?

Bir saniyenin uzunluğu, kütleçekim kuvvetine ve göreceli hıza bağlı olarak farklı şekilde algılanır. Örneğin, Ay'daki bir astronot Dünya merkezli bir saate baktığında, saatin her bir Dünya gününde yaklaşık 56 mikrosaniye kaybettiğini görür. Bu miktar küçük gibi görünse de zamanla birikir ve milyarlarca dolarlık Ay görevleri ve astronot hayatları söz konusu olduğunda büyük sorunlara yol açabilir.







