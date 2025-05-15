Tamamı yerli yazılım olan projede kullanılan NFC çipler dışındaki tüm bileşenlerin yerli olduğunu vurgulayan Bahadır, projeye ilgi duyanların firmayla iletişime geçerek dijital kart veya bilekliğe ulaşabileceğini kaydederek “Bileklik çok taşınabilir ve kolayca kullanılabiliyor. Yazılımı bileklikteki çipe uyguluyoruz. Sadece Alzheimer hastaları için değil, küçük çocuklar için de kullanılabilir. Ekosistemimiz içinde birçok modül var ve bu yönüyle farklılaşıyoruz. Hedefimiz bu projeyi geliştirip dünyaya açmak.” ifadelerini kullandı.