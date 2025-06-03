Bilincin dijital ortama taşınması mümkün mü?

Rahnev’in The Conversation’da kaleme aldığı yazıya göre, insan zihninin bir bilgisayara aktarılması henüz uzak bir ihtimal olsa da, bu düşünce bilim çevrelerinde ciddi bir şekilde değerlendiriliyor. “Zihin yükleme” olarak da bilinen bu konseptin gerçekleşebilmesi için, sadece beynin değil, onun etkileşim içinde olduğu tüm duyusal sistemlerin dijital dünyada yeniden yaratılması gerekiyor.