Günümüzün en önemli icatlarından biri olan yapay zeka teknolojisi hızla gelişirken uzmanlar çığır açan teknolojinin risklerini de gözler önüne serdi. Çin Başbakan Yardımcısı Ding Şüeşiang, yapay zekanın küresel yönetiminin bir sorun olduğunu, eğer ülkelerin düzensiz şekilde rekabet etmelerine izin verilirse Pandora'nın kutusuna dönüşebileceğini belirtti. Bu konuda tıpkı nükleer güvenlik ve biyolojik güvenlik alanlarında olduğu gibi Birleşmiş Milletlerin doğru rol oynayabileceğine işaret eden Ding, "Eğer ülkelerin düzensiz şekilde rekabet etmesine izin verilirse yapay zeka, herkesin gelebileceğini öngördüğü bir tehlikeye, bir gri gergedana dönüşür." diye konuştu.

1 /8 Kamuoyunu manipüle eden sahte videolar, otomatikleştirilmiş bilgisayar korsanlığı ve füzeye dönüştürülmüş insansız hava araçları... Uzmanlara göre bunlar kötü amaçla kullanılan yapay zekanın getireceği tehlikelerden sadece birkaçı...

2 /8 Çin Başbakan Yardımcısı Ding, İsviçre'nin Davos kasabasında düzenlenen Dünya Ekonomik Forumu (WEF) yıllık toplantısında teknolojik inovasyon ve yapay zeka konusunda değerlendirmelerde bulundu.

3 /8 "Pandora'nın kutusuna dönüşebilir" Çin Başbakan Yardımcısı Ding Şüeşiang, yapay zeka gibi yükselen teknolojilerin insanlık için büyük umut taşıdığını ancak doğru yönetilmezse öngörülemeyen olumsuz sonuçlara sebep olabileceğini belirterek, "Yapay zeka, Ali Baba'nın mağarası gibi insanlık için büyük umut vadediyor ancak eğer doğru yönetilmezse Pandora'nın kutusuna dönüşebilir." dedi.

4 /8 "Dengeyi bulmak önemli" Ding, bu türden çığır açan teknolojilerin kalkınmanın güçlü bir motoru haline getirilebileceğini ancak risk kaynağı da olabileceğine işaret ederek, kalkınma ve güvenlik, ilerleme ve istikrar arasında dengeyi bulmanın önemli olduğunu vurguladı.



5 /8 Çin'in, yapay zekayı geliştirmesinin sebebinin kalkınmayı ve ekonomik dönüşümü teşvik etmek, ülkenin modernleşmesine katkı sağlayarak 1,4 milyar Çinlinin daha iyi yaşamasını sağlamak olduğunun altını çizen Ding, "Ne trendi körü körüne izleyecek ne de dizginsiz bir uluslararası rekabete iştirak edeceğiz. Çin'in güçlü bir yönetimi, düzenleyici sistemi ve kurumsal tedbirleri var. Yapay zeka teknolojisini iyi yönetip doğru kullanabileceğimize inanıyoruz." ifadelerini kullandı.

6 /8 "Gri Gergedana dönüşür" Ding, yapay zekanın küresel yönetiminin bir sorun olduğu, bu konuda tıpkı nükleer güvenlik ve biyolojik güvenlik alanlarında olduğu gibi Birleşmiş Milletlerin doğru rol oynayabileceğine işaret ederek, "Eğer ülkelerin düzensiz şekilde rekabet etmesine izin verilirse yapay zeka, herkesin gelebileceğini öngördüğü bir tehlikeye, bir gri gergedana dönüşür." diye konuştu.



7 /8 "Çin biliminin sınırları yok" Çin'in bilimin sınırlarının olmadığına ve tüm insanlığa fayda sağlaması gerektiğine inandığını dile getiren Ding, bu yüzden 160'tan fazla ülke ve bölge ile bilimsel ve teknolojik işbirliği yaptıklarını, bilimsel ve teknolojik ilerlemeleri ve uygulamaları "Küresel Güney" ülkeleri ile paylaşarak bu alandaki uçurumu kapatmayı ve teknolojik inovasyonun "zengin ülkelerin ve zengin insanların oyunu" haline gelmesini önlemeyi hedeflediklerini vurguladı.

