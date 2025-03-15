"Bu göller bilimsel ve çevresel açıdan çok kıymetli"





Atilla Yılmaz, TÜBİTAK MAM Kutup Araştırmaları Enstitüsü olarak bu bölgede özel koruma alanı ilan edilmeden önce de çevresel izleme çalışmalarını yürüttüklerini belirterek, "Göl ekosistemleri özellikle bu güney enlemlerde bazı özel canlılara ev sahipliği yapıyor. Burası da bilinen en güney sınırları. Bu yüzden özellikle Horseshoe Adası'nda bulunan göller bilimsel ve çevresel açıdan çok kıymetli." ifadelerini kullandı.